«Новосибирску нужно вернуть ведущую роль в науке, культуре и торговле»

Разбавить классический набор парламентских партий в Новосибирске намерена «Партия Дела». В ней состоит известный общественный активист Олег Викторович, который не скрывает своих планов побороться за место в Совете депутатов города Новосибирска. Какие идеи партии он намерен воплотить в Новосибирске? Об этом - в нашей беседе.

Первые деньги заработал в 14 лет

- Олег Борисович, знаю, что вы начали самостоятельно зарабатывать с 14 лет. Что это был за труд?

- В школе я работал дворником. Убирал территорию около своей любимой школы на улице Новогодней. Родители мои зарабатывали хорошо, и я не был обделен. Но на воплощение каких-то своих желаний, в том числе путешествий по стране, я зарабатывал сам.

- Сейчас молодым людям в этом плане проще?

- Проще в плане коммуникаций - интернет дает больше возможностей находить информацию. Но в целом - сложнее. До нынешней ситуации молодежь шла, например, в официанты. И все эти подработки - не от хорошей жизни, а потому что у родителей нет достатка, высшее образование - платное, а если даже кому-то повезло учиться на бюджете, то стипендии на жизнь явно не хватает. Не все родители способны обеспечить содержание студентов, и дети ищут возможности сами.

- Вы известны в Новосибирске как общественный активист. Какие достижения у вас есть на этом поприще?

- Честно говоря, не привык хвастаться. Но в целом мои общественные интересы - это, например, наше культурное наследие, памятники архитектуры. Год назад удалось отстоять кинотеатр «Металлист», который был открыт в нашем городе еще в 1932-м. Здание успели начать разрушать, но мы добились того, что кинотеатр внесли в перечень объектов культурного наследия. По «Дому с часами» мы добились ремонта часов, хотя были сложности - три года не удавалось организовать товарищество собственников жилья, с трудом вырвались из лап управляющей компании. А тот факт, что я занимаюсь политикой, связан с желанием участвовать в жизни нашей страны. Я не могу равнодушно смотреть на то, что происходит вокруг, и не пытаться изменить все в лучшую сторону.

«У нас есть свои ресурсы, но производить невыгодно»

- Олег Борисович, у вас есть опыт в бизнесе?

- Конечно есть. Я занимался, например, ресторанным бизнесом. Открыл заведение на улице Державина летом 2008 года. Это был проект, который я делал, как говорится, под себя. Понимал, чего хочу и как этого добиться. Подключил очень талантливых поваров, сделал аналитику рынка. Еще я, можно сказать, ветеран event-бизнеса, в этом году будет 33 года трудовой деятельности в роли Дедушки Мороза.

- Нет диссонанса в том, что артист идет в депутаты?

- Я считаю, что позорного труда вообще не существует. Но, кстати, мои соперники во время выборов мэра очень некорректно отзывались о моей профессии. А я всегда относился к ней с душой. И ко многому, что знаю и умею в жизни, я пришел благодаря искусству.

Фото предоставлено О. Б. Викторовичем.

- Но вернемся к вопросам бизнеса. Есть популярное мнение, что в России заниматься им честно - крайне сложно либо вообще невозможно. Как считаете вы, каковы главные преграды для честного бизнеса в нашей стране?

- Сами условия, которые созданы для предпринимательства. Выходит так, что нам невыгодно производить. У нас есть свои ресурсы, своя энергетика, но произвести какой-то товар из нашего сырья выгоднее в Китае. Это парадокс, который трудно объяснить. А «Партия Дела» как раз ставит целью отмену таких невыгодных для наших людей условий.

- А что именно ваша партия предлагает?

- Идеи и предложения «Партии Дела» изложены в программе Нового курса. Он подробно расписан лидером партии Константином Бабкиным. Экономика России как самостоятельной цивилизации должна иметь комплексное развитие и быть самодостаточной. Ее основой должно быть производство несырьевых товаров, а не перекачка ресурсов за рубеж. И для этого несырьевого производства нужны условия, должна быть организована разумная промышленная политика, состоящая из стимулирующей налоговой политики, мягкой денежно-кредитной политики и протекционизма. Необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, вернуть инвестльготы по налогу на прибыль, обратный «налоговый маневр», который приведет к снижению цен на энергоносители и прочее сырье. Это приведет к значительному снижению всех прочих налогов. Нам нужны дешевые кредиты и защита своих производителей путем введения пошлин на импорт и оказания господдержки местным предприятиям и заводам.

Сейчас же экономики, по сути, не существует. Имеется набор групп лиц, которые борются за свои интересы. И достигает успеха тот, кто связан с лобби и властью. Вот вам новосибирский пример: эскроу-счета, на которых должны храниться деньги дольщиков, пока застройщик не сдаст очередной объект, возводя его за свой счет. Данная система, казалось, была призвана декриминализировать бизнес, но получается так, что это выгодно именно крупным игрокам. Нам нужно добиваться прозрачных условий не для отдельных групп, а для всех.

«Ноев ковчег существует не для всех»

- Как вы оцениваете меры поддержки граждан и предпринимателей во время коронавируса? Все ли возможное сделали региональные власти?

- Не думаю, что у региональной власти достаточно ресурсов, чтобы сделать все необходимое. Многие страны, когда началась пандемия, без разбирательства перевели на счета граждан определенные суммы. Это ведь не просто раздача денег - это повышает покупательскую способность и поддерживает народ на плаву в трудные времена. У нас же выдача 10 тысяч рублей семьям с детьми идет через пень-колоду; до многих врачей обещанные выплаты вообще не доходят, что просто возмутительно. Что уж говорить обо всех остальных мерах… К сожалению, даже если нам прямо сейчас скажут, что ограничения снимаются, все могут выходить на работу, то не факт, что деятельность предприятий восстановится. Даже через месяцы.

Фото предоставлено О. Б. Викторовичем.

- Когда в регионе приняли набор ограничительных мер, предприниматели повели себя по-разному. Были и те, кто ограничения добросовестно соблюдал, и те, кто нарушал. Выскажите свое мнение об этом.

- В этот период власть показала, что она совершенно не открыта, совершенно не хочет вести диалог. Пока и простые люди, и предприниматели пытались понять происходящее и самостоятельно анализировать, наверху что-то невнятно бормотали и лишь подстегивали панику. В итоге каждый выбирал для себя, в какой мере соблюдать требования власти.

В «Партии Дела» много именно производственников. Думаю, нынешняя ситуация многим их коллегам открыла глаза. Люди увидели, что Ноев ковчег существует не для всех, а каждой твари берут действительно только по паре. Остальные - как хотите. А помощь нужна многим: у кого-то кредит, имущество в залоге, в последние годы не было возможности сформировать подушку безопасности. Те, кто имел какую-то прибыль, вкладывали ее в развитие.

«Новосибирску нужно вернуть ведущую роль»

- Олег Борисович, почему работаете именно с «Партией Дела», а не с какой-то иной?

- Прежде всего меня привлекают личности партийцев. Сначала я познакомился с Михаилом Петровичем Остроменским - членом Новосибирского регионального отделения, буквально двигателем «Партии Дела» в нашем регионе. Он меня увидел на митингах, затем мы много общались. Я размышлял о работе партии, изучал ее. И сомнения отпали окончательно, когда я познакомился с Константином Бабкиным, возглавляющим «Партию Дела». Это джентльмен, человек слова и дела, невероятно работящий и способный достигать результатов.

- Что вы, как представитель Новосибирского отделения «Партии Дела», готовы изменить в жизни земляков?

- Я хочу вернуть Новосибирску ведущую роль в тех позициях, где у него эта ведущая роль сложилась исторически. Новосибирск - огромный научный, культурный, промышленный, студенческий центр. Но за 30 лет безвременья очень сильно пострадала промышленность Новосибирска, упала доля привлечения серьезных инвестиций. Необходимо создавать все условия для того, чтобы наши предприниматели вновь занялись производством. Помимо этого, Новосибирск в силу географического расположения и истории - торгово-логистический центр. Можно сказать, что - да, мы центр Сибири. Это преимущество Новосибирска, которое необходимо использовать. И конечно, нужно добиваться нормальных экономических условий и для предпринимателей, и для обычных граждан. Этим занимается «Партия Дела», в этом - наши приоритеты.