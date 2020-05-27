С помощью джойстика: как укладывают железнодорожные пути

В прошлом году сибиряк Сергей Сафонов стал лучшим машинистом железнодорожно-строительных машин (ЖДСМ) на сети железных дорог России. Победил в конкурсе, в котором участвовали профессионалы со всей страны, и доказал, что он лучший в своем деле. Каждый день Сергей разбирает или укладывает железнодорожные пути - работает не руками, а с помощью большой мощной машины. Мы пообщались с Сергеем и поняли: прокладка новых путей, их капитальный ремонт - дело непростое и вместе с тем романтичное.

Жизнь на колесах

- Какая тут романтика? - спросит читатель. - Тяжелый труд и в зной, и в дождь. Да и творчества никакого - знай себе иди по плану, сдавай объемы по нормативу.

Сергей Сафонов тоже свою профессию какой-то особенной не считает, так и говорит:

- Работа есть работа, никуда от нее не денешься.

Потирает свои грубые, впитавшие запах мазута руки, немного стесняется, как любой сибиряк-трудяга. Но как только речь заходит о его машине - новой УК-25/25, глаз загорается, и начинается тот самый - интересный, эмоциональный рассказ о том, почему человек на пять дней в неделю исчезает из дома, колесит по всей Западной Сибири, не видит семью, терпит жару, мошкару и ночует в модуле сопровождения путеукладочного поезда.

Но сначала расскажем о том, как Сергей попал в эту сферу. Родился в Барабинске, окончил школу и местное училище по специальности «механик», после армии пришел устраиваться на железную дорогу. Тогда и сейчас для городка это одно из перспективных мест работы. Начинал с подсобного рабочего, потом перевелся в монтеры пути. Позже его в составе группы других монтеров отправили на обучение машинистом железнодорожно-строительных машин.

- После полугодового обучения ушел в «самостоятельное плавание». В этой работе сразу все ясно: получается у новичка - значит, будет работать. А если нет - лучше и не продолжать. У меня все срослось, - вспоминает то «зеленое время» Сергей.

Маленькая фигура в оранжевом жилете - это Сергей Сафонов на фоне крана УК-25/25.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Машинистом ЖДСМ Сафонова направили в опытную путевую машинную станцию № 19 в город Обь Новосибирской области. Работа построена по выездному графику: на пять дней Сергей уезжает из дома и в составе бригады выполняет задания по ремонту и укладке путей на разных отрезках Западно-Сибирской железной дороги. В составе путеукладочного поезда два вагона: один - с механиками (они же машинисты ЖДСМ), другой - со стропальщиками (это рабочие, которые осуществляют строповку и зацепку рельсошпальной решетки). Современные модули полностью приспособлены для жизни: есть и душ, и удобные спальные места, и кухня. Компания обеспечивает рабочих сухпайками и продуктами на неделю. Работают железнодорожные строители в разных местах Сибири, часто вдали от больших городов, в одну сторону глянь - никого, в другую - тоже только горизонт видно. Мимо лишь составы проносятся.

Как уложить 800-метровые рельсы?

С заботой и какой-то отеческой любовью рассказывает машинист о своем кране УК-25/25, более мощном и автоматизированном по сравнению с предыдущей техникой. Механик сидел практически над стрелой, управлял фермой с помощью рычагов. На новой же машине и управление современное. Один машинист сидит рядом с краном - подъезжает, отъезжает на нужное расстояние, другой стоит поблизости, у него в руках джойстик, которым управляется стрела укладочного крана. Раньше, бывало, для различных манипуляций с краном приходилось и физическую силу применять, теперь же - автоматика, новый век. Разобраться со всем этим, изучить документацию по управлению новым агрегатом, набить руку Сергею было интересно сразу. Сафонов взялся за дело, смекнул, что с автоматикой работа пойдет быстрее. Так и вышло.

Наверняка тем, кто от железнодорожной отрасли далек, интересно будет узнать, как же железнодорожники укладывают 800-метровые бесстыковые рельсы? Просим

Сергея описать технологию так, чтобы любому было понятно.

- На месте работает кран, за ним следом идет платформа со звеньями рельсошпальной решетки (собранные шпалы и рельсы), все звенья длиной по 25 метров. Звенья укладываются с помощью крана, бригада стропальщиков стыкует и сбалчивает накладками звенья рельсошпальной решетки. Следом рассыпается щебенка, проходит подбивочная машина для уплотнения щебеночного балласта, чтобы путь был устойчивым к смещению. Потом - вторая подсыпка, за ней идет балластер - специальная запрограммированая машина, которая выравнивает путь по трехмерной системе координат. Когда путь лежит прочно и ровно, с него снимают 25-метровые отрезки рельсов и одновременно с помощью телеги укладывают 800-метровые рельсы для смены рельсовых плетей, которые потом в местах стыков сваривают специальные машины. Так получается бесстыковой путь, - описывает профессионал.

Почему нельзя сразу положить длинные рельсы? Это технологически сложно, даже невозможно сделать, да и, чтобы они лежали ровно, сначала надо выровнять и укрепить путь из рельсошпальной решетки.

В работе и масса других особенностей. Например, по нормативу за смену надо поменять около 3 километров пути. Кажется - немного, но и работа нелегкая, многоступенчатая, к тому же скорость зависит от сопутствующих факторов. Если участок загружен, по соседнему пути часто ходят составы, это затрудняет процесс. Выносить в это время стрелу нельзя - работа останавливается. А представьте, если составы ходят каждые 10 - 15 минут? Если участок пути состоит из кривых малого радиуса, это тоже усложняет процесс укладки пути.

Это джойстик, которым управляется ферма крана.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Работа к тому же еще и сезонная: начинают менять и ремонтировать пути где-то с середины апреля, а заканчивают к октябрю - ноябрю. В снег ведь укладка невозможна. Но это не значит, что бригады зимой лежат на печи. Механики ремонтируют технику, перевозят рельсошпальную решетку с одной производственной базы на другую, ближе к месту проведения летних путевых работ.

Спросили мы и про идеальные условия для укладки пути.

- Хмурые тучи без дождя или маленький дождик накрапывает - вот идеальные условия. Солнце не печет - техника не так сильно нагревается, не душно - хорошо работается, - говорит Сергей.

Лучший по профессии

В прошлом году Сергей Сафонов победил в сетевом конкурсе профессионального мастерства среди машинистов ЖДСМ Центральной дирекции по ремонту пути. Сначала отборочные этапы проходили в регионах - теоретический и практический конкурсы. После победители собрались в опытной путевой машинной станции № 19 в городе Оби. Сергей считает, справился лучше остальных не потому, что обстановка хорошо знакома, а потому, что машину новую знает как свои пять пальцев.

- Выставляли краны нового образца. Соревновались, кто быстрее подъедет, точнее вынесет звено, точнее поправит. Скорость, точность - вот основные показатели. К тому времени я уже два года плотно работал с краном, поэтому и справился на отлично, - объясняет Сергей.

В коллективе о Сафонове отзываются только положительно - все знают, что к нему за советом часто обращаются коллеги, он в своем деле ас, подскажет, объяснит доходчиво. За работу награжден почетными грамотами разного уровня.

Но сам Сергей наградами не кичится, о дальнейшем рабочем пути говорит, что есть куда развиваться, ведь на магистрали широкие перспективы для профессионального роста.

- А ведь будут новые машины. Еще лучше. Говорят, разработчики собираются кран с кабиной сделать. Интересно посмотреть, попробовать… Может, доведется и на таком поработать, - улыбается механик.