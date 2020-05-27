2020-05-26T11:28:08+03:00
Экономика

От завода до Дворца спорта: цемент высшего качества

Для новосибирских мельниц привезли немецкое оборудование
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент».Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент».
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Завод «Искитимцемент» - предприятие, известное далеко за пределами Новосибирской области. География поставок продукции впечатляет - от Ханты-Мансийска до Казахстана. Сегодня завод выходит на новый уровень - в эксплуатацию введена сепараторная установка с рукавным фильтром. Инвестиции - более 270 миллионов рублей.

Инвестиционный проект АО «Искитимцемент» стартовал в 2018 году. Строительство, монтаж - и сейчас сепараторная установка помогает производить максимально качественный цемент. Все благодаря современному зарубежному оборудованию - динамическому сепаратору фирмы Сhristian Pfeiffer. Цементная мельница работает в замкнутом цикле. В отличие от открытого цикла грубые частицы не просто отделяются от легких частиц - они проходят через установку до двух-трех раз, пока не измельчатся до требуемых параметров готового продукта.

- Состав цемента очень важен для компаний, работающих с товарным бетоном и производством крупных железобетонных изделий, - отмечает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. - Один раз настроив технологический процесс, компании могут быть уверены в ровных показателях цемента. А это экономит и средства, и время.

Чтобы контролировать результат, АО «Искитимцемент» приобрело еще и лазерный гранулометр, это лабораторное оборудование. Прибор участвует в настройке всего процесса сепарации и контроле готовой продукции. Ежечасно с каждой работающей мельницы отбирается проба цемента. Стандартная процедура лабораторного анализа ждет цемент из мельниц, работающих в открытом цикле. А тонкопомолотый цемент из мельницы с сепараторной установкой отправляется еще и в гранулометр для расчета грансостава. Как отмечают лаборанты, за все время работы установки прибор показывал только наилучшие параметры цемента.

- Преимущество такого цемента может оценить крупный клиент, занимающийся монолитным строительством, конвейерным производством. Кроме того, в замкнутом цикле удалось значительно снизить температуру цемента - до 37 градусов. По гостам температура цемента, который можно добавлять в бетон сразу, - 40 градусов. Так, цемент прямо с колес идет в производство, что удобно для наших клиентов в высокий стройсезон, - рассказал директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин.

На сегодняшний день предприятие произвело 110 миллионов тонн цемента. Юбилейная тонна была отгружена совсем недавно, и это не просто цифра, но и показатель эффективности. Как известно, сейчас идет строительство ледовой арены «Новосибирск-Арена», и цемент АО «Искитимцемент» активно поставляется на главную спортивную стройку области.

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