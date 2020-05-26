Карантин с позитивом: как живут в самоизоляции в коттеджном поселке

Сидеть весь день дома, да еще и не одну неделю - настоящее испытание даже для самых ярых интровертов. Побыть в кругу семьи, переделать дела, до которых не доходили руки, да и просто немного поспать - это конечно же хорошо. Особенно, если во время томительной самоизоляции имеется возможность выйти подышать свежим воздухом без угрозы быть оштрафованным за отсутствие маски.

Речь идет о жителях коттеджных поселков «Березки».

Коттеджные поселки находятся недалеко от Новосибирска: на окрание Кировского района расположился поселок «Березки Элитный», а его брат «Березки Новолуговое» — на правом, рядом с Первомайским районом. Однако, несмотря на то, что поселки находятся в тесном соседстве с городом, они обособлены от города, благодаря чему местные жители находятся в меньшей зоне риска заражения коронавирусом COVID-19.

Счастлив будет и стар, и млад: история трех семей, поселившихся в «Березках»

Семья Разумовых

Семья Разумовых переехала в «Березки Новолуговое» 5 лет назад. Юлия вместе с мужем и их четырехлетний сынишка - стали одними из первых жителей нового поселка.

Фото предоставлено застройщиком ООО "Зеленый дом".

До переезда семья жила в другом конце города и ни разу не была в этих краях. Про «Березки» Разумовым рассказали близкие друзья, которые на тот момент уже жили в «Березках» не первый год. Они смогли убедить семью в том, что переезд сюда станет одним из лучших решений в их жизни.

Так оно и случилось. Особенно стали заметны преимущества поселка с введением режима самоизоляции. Жизнь Разумовых с разъездов по городу сменилась на размеренный быт и спокойную жизнь без стрессов. Конечно же им пришлось вспомнить каково это - сидеть весь день дома, но это пошло только на пользу молодой семье. Дети свободно могут гулять по поселку, у родителей есть возможность заниматься спортом на свежем воздухе, кататься всей семьей на самокатах, устраивать пикник и даже немного поплавать в бассейне. А каждодневная трапеза проходит на летней веранде.

Фото предоставлено застройщиком ООО "Зеленый дом".

Спустя несколько лет жизни в поселке, супруги Разумовы честно признались, что ничто не сможет заставить их вернуться в город. Рядом с поселком находится всё самое необходимое, чтобы жить полноценной семейной жизнью: сад, школы, поликлиника и магазины - все жизненно необходимые места расположены в 5-10 минутах езды. А остальное они смогут сделать сами.

Семья Весниных

Супругам Весниным по 50 лет. Дети уже взрослые и давно выпорхнули во взрослую жизнь, а Ирина с мужем наконец-то смогли осуществить свою давнюю мечту: переехать в собственный дом в тихом и спокойном районе. Перед глазами у супругов предстало множество вариантов, но их взгляд зацепился за коттеджный поселок «Березки Элитный». Поселок идеально подходил под потребности взрослых людей: доступный транспорт, закрытая чистая территория и заманчивая стоимость дома с участком.

Фото предоставлено застройщиком ООО "Зеленый дом".

С введением режима самоизоляции жизнь Весниных практически не изменилась — в будние дни они работают, а по вечерам и в выходные дни посвящают себя домашним делам — делают ремонт в квартире и занимаются озеленением придомового участка.

Семья Скляровых

Юрий, Елена и Саша Скляровы живут в поселке «Элитный». Муж Юрий на время самоизоляции взял отпуск, а его жена Елена, работающая фотографом, тоже временно сидит дома. У семьи появилось больше времени на совместный досуг, и вот как они его разнообразили.

Фото предоставлено застройщиком ООО "Зеленый дом".

Пока пара сидела на карантине, супруги начали замечать, что соседи нередко что-то мастерят своими руками: лавочки, навесы, беседки... Скляровы решили не оставаться в стороне от такой самодеятельности, и Юрий сделал стол и несколько скамеек. Теперь, когда на улице стоит хорошая погода, семья Скляровых собирается на свежем завтраке и с удовольствием может позавтракать, пообедать и поужинать на свежем воздухе в кругу любимых и родных людей.

Фото предоставлено застройщиком ООО "Зеленый дом".

Ребенок тоже не остался скучать. Саша Скляров может без опаски гулять по поселку. Отпускать ребенка на улицу Елене совсем не страшно. Территория поселка закрыта от посторонних посетителей, все соседи живут рядышком, и всех Елена знает в лицо, в поселках установлены видеокамеры наблюдения. Водители, приезжающие в поселок ведут себя осторожно и ездят на минимальной скорости, ведь жизнь в поселке бурлит через край!