Новосибирская область оказалась среди регионов-лидеров по числу проголосовавших на праймериз «ЕР»

Как отметил Андрей Травников, Новосибирская область лидирует по числу проголосовавших выборщиков на праймериз. Всего на сайте предварительного голосования зарегистрировано больше 84 тысяч выборщиков, свои голоса отдали уже более 32 тысяч человек (по состоянию на утро 27 мая). Самые активные районы: Искитимский, Карасукский, Краснозерский, Куйбышевский, Новосибирский, Сузунский, Тогучинский и Черепановский.

Руководитель регионального исполкома «ЕР» Юлия Швец отметила, что система электронного голосования уникальна и, несмотря на некоторые технические сложности (из-за большого наплыва желающих проголосовать у некоторых пользователей возникают проблемы), за последние два дня количество сбоев сведено к минимуму.

Особенность цифрового формата праймериз в том, что заполненный бюллетень шифруется цифровым кодом и добавляется в блокчейн. Такая технология исключает любую возможность изменить результат, раскрыть личность голосующего и тайну его выбора. Также система недоступна для вмешательства самих организаторов электронного предварительного голосования.

Замсекретаря областной «Единой России» Андрей Панферов рассказал, что, несмотря на стереотипное представление о якобы невысокой активности сельских жителей при использовании современных сервисов, районы голосуют очень активно.

- Многие люди - учителя, фермеры, индивидуальные предприниматели, руководители - активно всем этим пользуются. Они видят в этом интерес, пользу, экономию времени и, конечно, в нынешних непростых эпидемиологических условиях - безопасность для здоровья. Поэтому у нас предварительное голосование идет очень активно. Мы уверены, что жители выберут достойного кандидата, который в дальнейшем поборется за возможность представлять их интересы в Законодательном собрании Новосибирской области, - рассказал по видеосвязи Андрей Панферов, находящийся в Чановском районе в рабочей поездке.

С ним согласился председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, отметивший большой интерес жителей к цифровому формату праймериз и высокую активность выборщиков. По словам парламентария, скорость социальных, общественных, политических и многих других процессов растет, и жителям, привыкшим к онлайн, удобнее голосовать электронно.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Секретарь региональной «ЕР» Андрей Травников положительно оценил промежуточные итоги праймериз, отметив, что новые технологические формы не должны заслонять содержание и что основной смысл предварительного голосования заключается в обновлении партии и качественном отборе лучших кандидатов.

- Мы идем под лозунгом «Единая Россия» - партия заботы и уважения». Суть нашей деятельности проста, в первую очередь это обновление принципов работы с людьми. Сейчас само время требует новых подходов - чуткости к людям, заботы и уважения, внимания к их проблемам, эффективности в их решении. Предварительное голосование стало площадкой для отбора политиков именно такого качества, - отметил Травников.

Напомним, что процедура праймериз продлится до 31 мая, после чего будут подведены итоги. В этом году в предварительном голосовании участвуют 426 кандидатов. Победители будут бороться за мандаты в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска.