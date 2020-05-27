В разведку на лошадях: боевой путь ветерана из Доволенского района

С 1 февраля по 30 апреля 2020 года в Новосибирской области проводился региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей». Организатором регионального этапа в Новосибирской области выступил Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов. Участники - ребята в возрасте от 11 до 18 лет - писали сочинение-рассуждение о боевом пути своего героя - участника Великой Отечественной войны или военных конфликтов 1930 - 1940-х годов. В конкурсе приняли участие 166 обучающихся общеобразовательных организаций из 27 муниципальных районов и 4 городских округов Новосибирской области. На всероссийском этапе конкурса были определены 5 лучших работ региона, среди них - исследование Олеси Вертковой из села Баклуши Доволенского района. Школьница рассказывает, что почти всю информацию брала из семейного архива. Олеся расспросила родных о прадедушке и в процессе узнала подробности о его жизненном и боевом пути. Юная сибирячка поделилась и с нами рассказом о своем удивительном предке.

Военный путь Ивана Вдовина начался на Дальнем Востоке в 180-м стрелковом полку, в конном взводе. Фото: Семейный архив Олеси Вертковой.

Учили лошадей командам «вставай», «ложись»

Иван Петрович Вдовин родился и вырос в селе Баклуши. Его семья была дружной и работящей - отец работал на маслозаводе, а мама хозяйничала по дому. Старший сын Иван окончил 7 классов и работал счетоводом. В сентябре 1939 года Иван Вдовин был призван в армию на Дальний Восток, в 180-й стрелковый полк, в конный взвод. 1 октября 1939 года принял присягу на верность Родине, а в августе 1941 года ушел на фронт. Службу проходил в 9-й Гвардейской стрелковой дивизии в звании гвардии ефрейтора, должность - ординарец. Как рассказали Олесе родственники, Иван Петрович не любил вспоминать тяжелые военные годы. Ветеран лишь рассказывал, что, будучи ефрейтором конного взвода, ездил по ночам в разведку на лошадях. Животных учили командам «ложись» и «вставай», чтобы враг не обнаружил. В марте 1943 года Иван Вдовин был ранен в живот, но вскоре продолжил свой боевой путь с однополчанами в должности командира стрелкового взвода. Войну закончил в звании гвардии старшего сержанта.

«От одного солдата зависел исход войны»

Иван Вдовин вернулся на родину в августе 1945 года. Мирная жизнь пошла своим чередом. В родном селе встретил будущую жену - Зою Сергеевну. Женился, с ней вырастил четверых детей.

Иван Петрович начал свою работу в должности военрука в Баклушевской семилетней школе, позднее стал преподавателем физического воспитания. Свой трудовой путь продолжил инспектором, а затем директором Согорнского маслозавода, бригадиром животноводства, председателем рабочего комитета. За долголетний добросовестный труд прадедушка Олеси был награжден медалью «Ветеран труда» и медалью «За освоение целинных земель».

Олеся Верткова: - Награды - это боевой путь ветерана длиною в тысячи километров. Фото: Семейный архив Олеси Вертковой.

Олеся не застала прадеда, но в семье по сей день бережно хранятся фронтовые вещи Ивана Петровича - военный билет, красноармейская книжка и пожелтевшие от времени фотографии. Многочисленные медали - «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За Победу над Германией», медаль Жукова и юбилейные награды - это боевой путь солдата длиною в тысячи километров в составе 9-й Гвардейской стрелковой дивизии.

- Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Мне кажется, мой прадедушка внес большой вклад в Победу. Я горжусь им. Уверена, его пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества, - признается Олеся Верткова.

Школьница ежегодно принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Шествие в «Бессмертном полку» - обязательная часть праздника. Девочка признается:

- Меня переполняет чувство гордости и уважения, чувство трепетной нежности к ветеранам и всем тем, кого уже нет. И огромное чувство благодарности за наши жизни.

Данный материал выходит в рамках проекта «Парень с нашего двора». Следите за выходом новых публикаций на сайте «КП - Новосибирск».