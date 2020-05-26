Экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирус

Сообщаем, что новосибирская клиника «Медсанчасть-168» проводит экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу человека COVID-19 (SARS-CoV-2). По желанию каждый здоровый человек может сдать анализ в любом из филиалов клиники по предварительной записи и получить результат в тот же день.

Используются экспресс-тесты Leccurate, которые выявляют сразу два вида антител: IgM и IgG, специфичных к коронавирусу человека COVID-19.

Антитела IgM вырабатываются на третий - пятый день от начала заболевания, они указывают на наличие коронавирусной инфекции у человека в данный момент.

Антитела IgG вырабатываются через 7 - 14 дней от начала заболевания и указывают на то, что сформирован/формируется специфический иммунитет после заболевания.

Экспресс-тесты Leccurate произведены китайской компанией Beijing Lepu Medical Technology и широко применяются для тестирования в Китае, Европе, США. По результатам испытаний в РФ диагностическая чувствительность составляет 100%, диагностическая специфичность для образцов цельной крови составляет более 95%.

Тесты предназначены для профессионального использования, анализ проводится в лабораторных условиях, а результат проверяет и интерпретирует врач, клиенты получают результат в тот же день по электронной почте либо могут забрать в медцентре.

Для обеспечения безопасности и для профилактики распространения коронавирусной инфекции забор анализов в медцентрах проводится только по предварительной записи с соблюдением достаточного интервала между посетителями.

Людям с признаками ОРВИ рекомендуем дождаться седьмого - десятого дня от начала заболевания для точности исследования и вызвать бригаду специалистов на дом.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Медсанчасть-168».

Информация о производителе тестов

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd, крупный международный холдинг, разработчик и производитель медицинских изделий и оборудования для лабораторной диагностики, кардио- и сосудистой хирургии, анестезии и реанимации. Компания работает более 20 лет на китайском и мировом рынках.

Регистрационное удостоверение РЗН 2020/10375 от 15.05.2020.

Информация о клинике «Медсанчасть-168»

Многопрофильная клиника «Медсанчасть-168» работает в Новосибирске более 46 лет и располагает тремя поликлиническими медцентрами, собственной клинико-диагностической лабораторией и стационаром мощностью 40 коек.

Компания входит в топ-150 2019 года по версии аналитического центра делового журнала Vademecum.

Лицензия № ЛО-54-01-005733 от 23.12.2019

Телефон для справок (383) 363-07-91

Сайт: www.hospital168.ru

Соцсети: clinicamedsanchast168

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