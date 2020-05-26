швейцарское качество: Молоко европейского уровня из-под Новосибирска

В преддверии 1 июня - Всемирного дня молока - «КП» - Новосибирск» узнала, сколько молока производят в Новосибирской области и качество каких производителей достойно особого внимания.

В десятке лучших

Молочная отрасль Новосибирской области имеет завидные показатели. Например, по итогам прошлого года наш регион произвел 2,5% от всего сырого молока в масштабах России - это девятый результат по стране. Что касается главных героев таких результатов - коров, то наша область по поголовью животных в сельхозорганизациях занимает четвертое место среди регионов России и девятое место - по поголовью среди хозяйств всех категорий. При этом по удоям на одну голову Новосибирская область - далеко не в лидерах и не входит даже в топ-50 по стране: по итогам 2019 года средний удой в НСО на голову - 12,5 кг/сутки, поэтому в плане эффективности нашим хозяйствам есть куда расти. Тем интереснее взглянуть на хозяйства, которые показывают результаты в два, а то и в три раза выше, чем средний по области.

Много молока без бактерий и микроорганизмов

Всего в 30 минутах на автомобиле от центра Новосибирска расположена одна из самых современных ферм за Уралом - «Толмачевское». В 2019 году на предприятии с почти 90-летней историей завершилась масштабная реконструкция. За устаревший комплекс взялись инвесторы, привлекли последние разработки сельскохозяйственной науки и в октябре прошлого года презентовали губернатору Андрею Травникову результат: новые коровники и телятники, родильное отделение, доильно-молочный блок, новое поголовье из Германии. Спустя полгода после официального запуска ферма «Толмачевское» показывает, что реконструкция затевалась не зря: уже сейчас хозяйство ежедневно выпускает почти 23 тонны молока, а удой на фуражную корову в мае достиг 31,2 кг/сутки на голову.

После реконструкции на ферме выросли не только объемы, но и качество молока: так, в молочном сырье «Толмачевского» низкий уровень содержания соматических клеток. Норма по этому показателю для высшего сорта сырого молока в России - до 250 000 на куб. см, а в «толмачевском» молоке он почти в три раза ниже - до 90 000 на куб. см. Получается, молоко «Толмачевского» соответствует не только российским, но и европейским требованиям к качеству сырья - например, швейцарским, где допускается уровень «соматики» до 110 000 на куб. см. Количество соматических клеток влияет как на вкус и пользу сырого молока, так и на качество продукта, который получается из молочного сырья: швейцарский сыр известен своими высокими вкусовыми качествами далеко за пределами Швейцарии в том числе и потому, что производится из сырья высшего сорта.

«Толмачевское» обеспечивает высокое качество молока благодаря целому ряду факторов. Во-первых, животные содержатся по современному беспривязно-боксовому методу, а сама модернизированная ферма спроектирована с участием ученых Сибирского отделения Российский академии наук так, чтобы снизить риск заражения животных друг от друга. Добавим сюда грамотный ветеринарный уход и получим низкий уровень заболеваемости животных, а как следствие - высокое качество молока и отсутствие в нем антибиотиков. Во-вторых, качество молока очень зависит от питания коров. Животные «Толмачевского» получают сбалансированный по энергии, протеинам, минералам и витаминам рацион, травы и зерно для которых выращиваются на собственных полях агрохолдинга. Поэтому качество корма контролируется на всех этапах, начиная с подготовки почвы и посева семян и заканчивая уборкой, хранением и раздачей корма животным с привлечением зарубежных консультантов. В-третьих, на ферме тщательно следят за гигиеной: современная «карусель» немецкой фирмы GEA имеет систему автоматической промывки после каждого доения, а при обработке коровы перед доением строжайше соблюдаются все требования к гигиене.

За 10 месяцев на ферме родилось более 730 телят, которые подрастают и вскоре составят основу нового поколения породистых буренок и бычков.

Ферма «Толмачевское» - одна из самых современных за Уралом. Фото: ферма «Толмачевское».

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Качество молока агрохолдинга ценят крупные товаропроизводители. Завод «Молочная азбука», расположенный в городе Барабинске, успешно сотрудничает с «Толмачевским».

- Наше предприятие производит только натуральную продукцию, а для этого необходимо закупать сырье высокого качества, - рассказывает управляющий директор завода «Молочная азбука» Игорь Портало. - Мы всегда тщательно отбираем поставщиков сырья - далеко не все хозяйства отвечают нашим высоким требованиям. В 2019 году мы начали сотрудничать с агрохолдингом «Толмачевское», их сырое молоко соответствует важным для нас критериям: хорошие показатели жира (3,8%) и белка (3,2%), а также низкое содержание соматических клеток. Это сырье высшего сорта, первой чистоты, и из него получаются вкусные натуральные продукты. Молоко «Молочной азбуки», ряженка, кефир, снежок, йогурты с фруктовыми добавками примерно на 70% состоят из сырья «Толмачевского».

От сырья - к готовым продуктам

Ферма «Толмачевское» наращивает обороты, и следующий шаг - создание в рамках агрохолдинга своего молокоперерабатывающего завода.

- В Новосибирской области дефицит перерабатывающих мощностей, поэтому наш проект будет особенно актуален, - говорит Роман Левчук, директор Толмачевского молочного завода. - Предприятие будет расположено в селе Красноглинное, менее чем в километре от фермы «Толмачевское», поэтому молоко на завод будет поставляться практически из-под коровы, парное. Мощность завода составит 40 тонн в сутки.

Актуальность подобных проектов подтверждает Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко». По его словам, сейчас часть сырого молока вывозится для переработки в соседние с Новосибирской областью регионы. В марте на учредительном съезде Сибирского регионального отделения «Союзмолока» было принято решение подготовить запрос в минсельхоз Новосибирской области с предложением по перераспределению расходов регионального бюджета в антикризисных целях. Средства должны быть направлены на поддержку развития переработки молока и пунктов сбора молока-сырья.

- Мы ведем подбор оборудования для завода вместе со специалистами из Израиля, - уточняет Роман Левчук. - Предприятие будет производить как классические молочные продукты - молоко, масло, так и продукты современной молочной категории, спрос на которые растет: творожные десерты (в том числе шоколадный творог), йогурты, масло, мягкие сыры. В перспективе возможно расширение ассортимента за счет мороженого.

Продавать молоко, йогурты и другие продукты «Толмачевское» планирует в магазинах собственной розничной сети, которые вскоре появятся в Новосибирске и городах Кемеровской области. Новосибирцам в этом случае повезет особенно - они смогут приобретать свежайшую молочную продукцию, которая будет поставляться с завода в течение нескольких часов после производства.