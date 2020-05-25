«Хотите, чтобы удалили фото ребенка, - платите!»: паблики в соцсетях зарабатывают на травле детей

Подростковая травля превращается в отдельную сферу деятельности. Есть специальные места для травли, есть стабильный поток новых жертв… Эти места, где можно вдоволь поглумиться над сверстниками, довести школьника до психоза - в интернете. От того, что глумление - виртуальное, не легче. Даже взрослые теряют сон, когда за них берутся интернет-тролли, а для детей трагедия такая же серьезная, как в реале.

Очередная площадка для школьного глумления - группа в соцсети «ВКонтакте». Называется - «Новосибирские лица». Это не подлинное название, а эвфемизм, в оригинале имя сообщества - матерное.

Паблик, в который дети добавляют фотографии сверстников и всячески над ними глумятся. Фото: соцсети.

Контент - фотографии детей и подростков, на которых те выглядят неуклюже. То у паренька гримаса, то у девочки помада по лицу размазана. Герои снимков, может, и сами эти кадры у себя на страничках выложили, не обратив внимания на издержки ракурса и стиля. А здесь - обратили. Толпа зрителей изрыгается в злобных комментариях. «Ля, какие дебилы», «Че за шмара», «С таким лицом только в рот брать», «На трассу - самое оно» - это еще мы выбрали те комментарии, что без мата (и то в одном из них пришлось слово заменить). Больше достается девочкам, но и пацану мало не покажется, попади его снимок на эту «доску позора». И даже взрослому своего ребенка от этой мерзости так просто не избавить.

- Кто-то скинул администраторам фотографию моего 13-летнего сына, они разместили. Из класса кто-то, но не знаем, кто именно. Оскорбления начались, - поделился с КП-Новосибирск возмущенный отец по имени Дмитрий. - Сначала у сына была истерика, что добавили и стали гнобить. Сейчас успокоился. Хорошо, что пока карантин - сын не ходит в школу.

Переписка папы мальчика с администраторами паблика. Фото: предоставлено героями публикации.

Наш собеседник догадывается, что из Сети насмешки легко могут перекочевать в реальную жизнь.

- Я сначала написал администратору группы с требованием удалить фотографии. Он просто стал пререкаться. Я говорю: «Или удаляйте, или я пишу заявление». Он сказал: «Делайте что хотите». Я написал заявление в прокуратуру, - рассказывает Дмитрий.

В сообществе предлагают альтернативу - платное удаление снимка. Скидываешь деньги на карту владельца сообщества - и фотографию жертвы удаляют. Возмущенный новосибирец не стал даже цену спрашивать - намерен решить все законным путем.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Можно потребовать моральную компенсацию»

Константин Зиновьев, юрист:

- Здесь сочетаются сразу два элемента: нарушено право на фотографию, у которой есть какой-то автор, а также право на изображение. Каждый имеет право на то, чтобы его изображение никто не публиковал без его согласия. Конечно, есть и исключения. Но в этой группе явно нет ни политиков, ни артистов, которые под эти исключения попадают.

Поскольку здесь - дети, необходимо согласие их законных представителей, родителей. Если такого документа нет, можно попробовать воздействовать через Роскомнадзор, чтобы заблокировать соответствующий контент. А также, безусловно, можно потребовать возмещения морального вреда, учитывая, что используются фотографии с негативным контекстом.

Как подростки разводили школьниц на интимные фотографии 00:00 00:00

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Выкладывали интимные фото школьниц в сеть

Два молодых человека из Кочковского района получили условные сроки за интимные фотографии сверстниц. Парни знакомились с девушками в интернете. Представляясь сыновьями состоятельных родителей, предлагали дружбу, убеждали выслать интимные снимки. А потом выкладывали их в Сеть.

Один из предприимчивых парней получил три года лишения свободы условно, другой - четыре.

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