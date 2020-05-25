2020-05-25T07:39:09+03:00
Общество

Стало известно, как можно стать наблюдателем на голосовании о поправках к Конституции

Этот вопрос члены Общественной палаты обсудили на круглом столе.
Анна ПАШАГИНА
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На заседании поднимались вопросы о поправках к Конституции.На заседании поднимались вопросы о поправках к Конституции.Фото: Анна ПАШАГИНА
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21 мая в правительстве региона состоялось заседание Общественной палаты Новосибирской области. Оно прошло совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». На повестке - обсуждение «Общественного наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации». На круглом столе разобрали актуальные вопросы по этой теме.

«Интерес россиян не ослабевает»

Заседание состоялось в малом зале правительства Новосибирской области в онлайн-режиме. В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Новосибирской области, эксперты, преподаватели вузов, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

- Мы провели серию круглых столов, посвятили этой теме пленарное заседание. Стали активно сотрудничать с членами рабочей группы, тесно работаем с избирательными комиссиями. На прошлых заседаниях мы уже подробно разобрали, что предстоит сделать на общественных наблюдениях, - рассказала Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.

Курирование голосования по поправкам к Конституции пройдет в новом формате. На этот раз наблюдателем может стать не только член активной общественной организации, но и член партии и просто активные граждане.

- Социологические опросы показывают, что интерес россиян к конституционной реформе не ослабевает. Более половины опрошенных людей готовы принять участие в голосовании и выразить свое отношение к поправкам, - отметил Александр Брод, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. - В настоящее время в онлайн-формате проходит разъяснение поправок и обсуждение роли общественных наблюдателей, а также их обучение.

По словам Александра Семеновича, многие изъявили желание присутствовать на голосовании. Среди добровольцев есть молодежные организации, объединения ветеранов, благотворительные, гуманитарные, национальные профсоюзы, правозащитные организации.

- Мы тоже активно работаем с молодежью. Привлекаем юристов, преподавателей к нашим обсуждениям, - подчеркнула Галина Гриднева.

«Не обязательно проходить обучение»

Когда будет назначена точная дата голосования за внесение поправок к Конституции, еще неизвестно. Эксперты предполагают, что дату уточнят не раньше 24 июня. Во время круглого стола был рассмотрен вопрос, как же пройдет голосование в условиях пандемии.

- Я считаю, что все правила, которые мы соблюдаем сейчас, нужно оставить и во время голосования. Самое главное, не допустить распространения коронавируса на этих массовых мероприятиях, - считает Валерий Курчиев, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права РАНХиГС.

Чтобы стать наблюдателем на голосовании, необходимо пройти несколько процедур. Сначала нужно заполнить документы, которые должны находиться на сайте Общественной палаты. После их рассмотрения и одобрения наступит следующий этап - обучение.

- Общественная палата Российской Федерации разработала документ, благодаря которому каждый гражданин может стать наблюдателем на выборах. В рамках подготовки к общественному наблюдению предполагается ряд семинаров, но это методические мероприятия. Их можно посетить по желанию. Если гражданин не изъявил его, это не будет являться нарушением и препятствием для участия в выборах в роли наблюдателя, - объяснил Олег Пучков, представитель молодежного союза юристов.

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