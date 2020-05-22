Компания «Балтика» усиливает работу в области устойчивого развития в рамках программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего»

Важным достижением в рамках программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» на заводе компании в Новосибирске в 2019 году стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию биологических очистных сооружений. Инвестиции в этот значимый экологический проект оставили 519,5 млн рублей. Это современный комплекс с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод. В частности, анаэробный метод очистки отвечает самым высоким международным требованиям в сфере экологии. Биогаз, который образуется на этом этапе, используется как альтернативный источник энергии на котельной завода, что значительно сокращает потребление природного газа и позволяет удовлетворять до 8% нужд производственной площадки в природном газе.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Следуя одной из целей устойчивого развития Carlsberg Group — «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», а также важному для страны тренду на здоровый образ жизни, в 2019 году в новосибирском филиале «Балтики» начали производить безалкогольное пиво. Для реализации проекта цех пивопроизводства новосибирского завода укомплектовали высокотехнологичным оборудованием мощностью 1,6 млн дал в год. Инвестиции в запуск деалкоголизационной линии составили более 40 млн руб.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

В рамках долгосрочной стратегической программы устойчивого развития уже в течение более чем пяти лет филиал «Балтика-Новосибирск» реализует проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу». Завод сотрудничает с операторами по сбору и переработке вторсырья и устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов. «Балтикой» и партнерами компании в Новосибирской области установлено около 170 контейнеров, в Сибири — более 300 контейнеров.

Сотрудники филиала в Новосибирске ответственно относятся к раздельному сбору и внедряют эту культуру на своем заводе. Здесь во всех производственных цехах и офисных помещениях установлены контейнеры для сортировки отходов. 90% отходов реализуется как вторичное сырье, и лишь 10% вывозятся на специализированный полигон. Кроме того, в 2019 году на заводе в Новосибирске открыли выставку вторсырья. На примерах представленных здесь экспонатов сотрудники и гости завода смогли своими глазами увидеть, почему важно и нужно сортировать отходы на работе и дома.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Сотрудники завода компании в Новосибирске уделяют внимание и волонтерским и благотворительным мероприятиям, направленным на улучшение экологии в регионе. В течение всего 2019 года работники филиала «Балтика-Новосибирск» приняли участие в нескольких масштабных экологических акциях, проводимых под эгидой Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Сотрудники новосибирской «Балтики» и члены их семей приняли участие во Всероссийском дне посадки леса, где вместе с другими волонтерами высадили около 10 тысяч саженцев. Кроме того, новосибирские сотрудники компании стали участниками экологических акций: «Посади свое дерево» в сквере за Театром оперы и балета, уборка леса на территории Новосибирского лесничества в районе поселка Красный Яр, спасение Караканского бора от мусора и других. В конце 2019 года Новосибирский филиал «Балтики» получил награду региональной общественной палаты за достижения в области благотворительности и добровольчества.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Уже в 2020 году «Балтика» развернула социальную компанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии COVID-19. Так, новосибирский завод компании помог автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных технологий» закупить санитарные и дезинфицирующие средства для волонтеров, которые помогают пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. Оказанная компанией «Балтика» помощь позволила дополнительно приобрести для волонтеров 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства, что покрыло потребность для организации их работы на месяц. Кроме того, новосибирский завод «Балтики» поддержал людей, вернувшихся из-за рубежа через новосибирский аэропорт Толмачево и находившихся в обсерваторах Новосибирска в апреле текущего года. Сюда доставили 2200 бутылок питьевой воды «Живой ручей» и кваса «Хлебный край».