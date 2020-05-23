«Самых обездоленных кинул»: на известного застройщика, который собрал с дольщиков больше миллиарда, возбудили новое уголовное дело

В Новосибирске возбудили новое уголовное дело на Вадима Варвянского, этот бизнесмен возглавляет фирму «Доступное жилье Новосибирск», которая сейчас проходит процедуру банкротства. В середине мая по материалам оперативного отдела областного УФСБ предпринимателю добавили новый эпизод - по статье «Злоупотребление полномочиями». Месяцами ранее на Варвянского уже возбуждали аналогичное уголовное дело, а также обвиняли по статье «Растрата в особо крупном размере». Следствие считает, что застройщик собрал с дольщиков больше миллиарда рублей, вывел их в аффилированные фирмы, а дома так и не построил.

Вадим Варвянский обещал квартиры. Но вместо них люди получили долгострой. Фото: предоставлено дольщиками.

«ВЫ УВИДИТЕ БЕТОННУЮ ЛЕПЕШКУ ВМЕСТО ДОМА»

Среди пострадавших в основном многодетные семьи, которые вкладывали в жилье маткапитал, дополнительно брали ипотечный кредит. Например, большая семья Татьяны Жук вложила в стройку 147 тысяч наличными, маткапитал и деньги, выданные банком в кредит.

- Мы вкладывались в жилье, которое одобрил Пенсионный фонд. В мае 2015 года узнали о программе поддержки молодых семей, отправили документы в администрацию Калининского района. В июне пришел ответ, что мы проходим по программе. На выбор предложили Верх-Тулу, поселок Светлый и Новомарусино. Так как в черте города только Новомарусино, то наш выбор пал на этот жилой комплекс, да и отзывы были хорошие. Взяли «двушку» - это 52 «квадрата», - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Жук. В новую «двушку» женщина так и не переехала, а ипотеку продолжает выплачивать.

Еще среди пострадавших - мэрия Новосибирска, вложившая в стройку больше 200 миллионов рублей. В Новомарусино - местечко возле Кудряшовского бора - должны были переехать люди из ветхого жилья. Но теперь они вряд ли увидят новые квартиры.

Отчаянные дольщики: Жители "Новомарусино" банкротят застройщика 00:00 00:00

- Варвянский должен был построить шесть домов: два десятиэтажных и четыре трехэтажных. Одна из высоток практически разваливается. Пишут, что дом на 60 - 80 процентов построен, но на самом деле - нет. Он весь обветшал, с улицы вид еще более-менее, а внутри - ужас: все отваливается, зазоры огромные, ветер гуляет… Вторая десятиэтажка - вылит только цоколь, то есть вы увидите бетонную лепешку и все. Четырехэтажки вообще на стадии котлованов, это просто поле. Там не достраивать, а строить заново придется, - описывает ситуацию Олег Миллер, председатель комиссии дольщиков.

С лета прошлого года Варвянский объявил себя банкротом. Процедура предполагает, что активы фирмы распродадут, а вырученные деньги уйдут пострадавшей стороне. Но что на деле?

- Нет там никаких активов. Вчера было собрание, подсчитывали, что на него оформлено. У предпринимателя на балансе две квартиры, все остальное имущество - мебель и оргтехника, красная цена которым - 100 тысяч рублей. Что касается квартир… Одна совершенно без ремонта. А во второй люди живут, их придется оттуда с полицией выселять. Это тоже дольщики - сказали, им негде жить, Варвянский расторг с ними договор и пустил их в ту квартиру, - объясняет Миллер. - Даже если квартиры эти продать, то деньги пойдут не дольщикам и не на достройку жилья. Его фирма должна сотрудникам - они же все сидели на месте, никто не увольнялся. Накапало 4,5 миллиона рублей зарплаты. Эту сумму как раз придется погашать за счет продажи квартир. Вот и все богатства.

Одни из «построенных» домов. Фото: предоставлено дольщиками.

КУДА ДЕЛСЯ МИЛЛИАРД?

Помощник арбитражного управляющего Сергей Цой также подтверждает, что официально с Варвянского и его ООО брать почти нечего. Но куда же он дел огромные деньги?

- В общей сложности предприниматель собрал больше миллиарда рублей, привлек свыше 860 миллионов с дольщиков и 220 миллионов - с мэрии. По сути пострадавшие - семьи с детьми и очередники на жилье. Получается, собрал самых обездоленных и кинул, - рассуждает Сергей Цой. - Куда он деньги дел, сложно сказать. С 2018 года он перестал вести бухгалтерский учет. Мы полгода занимались только его восстановлением. Часть денег перегонялась его аффилированным структурам, то есть фирмам, где он был условным учредителем или руководителем, либо где в руководстве стояли его люди. Также мудрил с генподрядчиками - он их часто менял. Сейчас это расследуют силовые структуры. Еще в 2017 году минстрой проводил проверку из-за жалоб на Варвянского, и уже тогда было установлено нецелевое использование денежных средств со стороны его фирмы. Уже тогда можно было возбуждать уголовное дело.

И что же теперь делать обманутым людям? Семьи просят выдать им жилье или вернуть деньги. По закону люди имеют право на компенсацию, но получить ее непросто.

- Существует сложная процедура поддержки обманутых людей на законодательном уровне. Существует фонд защиты прав дольщиков, который должен принимать решения о выплате компенсации. Этот фонд в декабре потребовал от нас 18 документов, мы их подготовили, передали. В январе говорят: уже новые требования, нужно 24 документа. В феврале говорят: все меняется, предоставьте 39 документов, - продолжает наш эксперт. - Чтобы было понятно, документ - это не одна бумажка. Это строительно-сметная документация, реестр кредиторов, все страховые полисы и так далее. И все это нужно подать в электронном виде. Это колоссальный труд - собрать, отсканировать… Сами дольщики целый месяц сканировали и собирали эти бумаги. Потому что Варвянский передал нам добровольно около 30 - 40 процентов документов - остальное ищите как хотите.

Выявленные в ходе проверок нарушения носят массовый характер, гласят выводы Госстройнадзора. Фото: Предоставлено дольщиками

СНЕСТИ ИЛИ ДОСТРОИТЬ?

Именно фонд должен решить, достраивать дома или вернуть людям деньги.

- Есть нюанс. Фонд может защищать граждан, выдавать им компенсацию, но в законе нет речи о юридических лицах. А ведь пострадала в том числе и мэрия, которая вложила более 200 миллионов рублей за 122 квартиры. Эти средства под компенсационные выплаты не попадают. Поэтому мэрия, скорее всего, будет требовать сдачи квадратных метров, а люди - денег. Однако тут должно быть одно решение, - подчеркивает Сергей Цой.

Инспекторы Госстройнадзора еще несколько лет назад прогулялись по десятиэтажке, которую «почти достроил» застройщик. Были шокированы. Каркас дома возведен с нарушениями и не пропитан огнезащитой, сэндвич-панели пришли в негодность, из них торчит целлофан... Написали заключение о массовых нарушениях.

Сэндвич-панели не были закрыты фасадом вовремя, из-за чего они приходят в негодность. Фото: предоставлено дольщиками.

- Самая большая проблема в том, что этот дом сделан из сэндвич-панелей, внутри которых стекловата, а сверху они должны быть обшиты пленкой и декоративным фасадом. Застройщик не закрыл панели этим фасадом вовремя, и за годы они все истрепались, пленка порвалась, стекловата рассыпалась - там сплошные дыры, руку можно засунуть, - говорит еще одна дольщица Сабина Миронова. - Этот дом опасен для проживания!

Если к такому же выводу придут специалисты фонда, то людям заплатят компенсацию, но деньги придут не быстро.

- Если дома нельзя достроить, то возникает вопрос о компенсации согласно тем суммам, которые указаны в договоре о долевом участии. И вот дольщики должны будут написать еще личные заявления в фонд. По регламенту учреждение берет до 90 дней на принятие решения и перезаключает договор с каждым индивидуально. После этого по регламенту у фонда 36 месяцев на исполнение обязательств, то есть пройдет три - четыре года, пока люди получат деньги. Плюс не забывайте, что, во-первых, потеряны документы, во-вторых, в этот фонд обращаемся не только мы - там очередь. Дольщикам тяжело психологически. Непонятно, когда весь этот ужас закончится, - добавил Сергей Цой.

Для Вадима Варвянского же жизнь пока особо не изменилась - он даже не в СИЗО, а под подпиской о невыезде: переживает самоизоляцию в Москве, ему-то есть где жить…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/652916" frameborder="0"></iframe> Дольщики Новомарусино проверили готовность жилья.Предоставлено дольщиками.

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