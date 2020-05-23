2020-05-23T15:46:47+03:00
Общество

«Пошла вон с участка!»: под Новосибирском мужчина снес дом соседей, выселив на улицу семь человек

Так рассказала пострадавшая женщина, дело проверяют в следственном комитете
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирчк оставил соседей без дома. Фото: стоп-кадр.Сибирчк оставил соседей без дома. Фото: стоп-кадр.
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В поселке Мочище под Новосибирском мужчина по собственной воле снес частный дом своих соседей. Как рассказала одна из пострадавших женщин, мужчина давно хотел снести муниципальный дом, который якобы стоит на его участке незаконно, не раз угрожал соседям, и выталкивал их с участка. В итоге он все-таки снес дом — семеро человек остались без крыши над головой.

Пострадавшая поделилась несколькими видео на Youtube-канале «Сибирская Сибирь». Сначала сибирячка записала на видео конфликт с соседом.

Так сейчас выглядит дом. Фото: стоп-кадр.

Так сейчас выглядит дом. Фото: стоп-кадр.

— Мы здесь хозяева, у меня здесь прописка, я здесь живу, — говорит женщина.

— Пошла вон с участка! Марш туда! Пришла ко мне домой! — кричит ей в ответ сосед.

Дальше сосед перешел от слов к делу. В другом ролике видно, как он силой выталкивает семью с участка, а заодно выбивает телефон из руки мужчины, который все это снимал. Наконец женщина показала последствия — руины своего дома .

Сибиряк снес дом соседей, выселив на улицу семь человек.

— Мы обращались, что сосед обещает снести дом. Вот, он все разломал. Деревья выпилил и снес дом. Вот все, что осталось от нашего дома, где мы были прописаны, жили. Трое взрослых и четверо несовершеннолетних детей. Там остались наши вещи и некоторые документы. Интересно снесли: полдома осталось, полдома — нет, — рассказала она.

Инцидентом заинтересовались в региональном следственном комитете. — Руководство следственного управления СК России по Новосибирской области немедленно организовало доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по области Анастасия Кулешова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Не имел права сносить дом»

— Здесь мы имеем дело с самоуправством и уничтожением имущества. Мужчина не имел права самовольно сносить дом, даже если чужая постройка стоит на его земле. Снос любых построек делается только через суд. Другого варианта не существует. В противном случае заходит речь идет об имущественной и уголовной ответственности, — пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Сибиряк оставил без дома собственных соседей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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