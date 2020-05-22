2020-05-22T14:50:11+03:00
Общество

«Давайте порядочно закончим год, сдайте 3 тысячи!» - учительница упрекнула родителей, не сбросившихся деньгами на подарки школе

Директор заступилась за педагога. Сказала, что скидываться в пользу педагогов – традиция у родителей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Учительница призвала родителей не подводить детей. Фото: соцсети.Учительница призвала родителей не подводить детей. Фото: соцсети.
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Казалось, в этом году проблема школьных поборов потеряет смысл. Дети-то на занятия не ходят, в России – удаленка. Так что стены не расцарапаны, парты не разрисованы, ребра у скелета в классе биологии на месте, химические реактивы не взорваны…

Ну, какие тут нужда школы? Даже безобидная касса на проведение выпускных не нужна. Ан, нет… Лидия Логвинова – учитель математики из школы №90 – посчитала, что мамам и папам, все же, стоит раскошелиться. К совести родителей она воззвала в WhatsApp:

«Уважаемые родители! Обращается к вам классный руководитель девятого «А» класса. Давайте порядочно закончим год, дети наши и так в сложных условиях завершают его. Нам необходимо сделать подарки учителям и администрации, имейте хоть каплю сочувствия и уважения, не подводите меня и своих детей, еще не известно, как будет складываться судьба детей. Вы в течение года постепенно не хотели сдавать и сейчас не сдаете, это все ляжет на другие семьи, вы прекрасно знали, что у вас выпускник или выпускница, и должны были рассчитать свои силы. Всем сдать по три тысячи рублей. Кто сдал больше – деньги вернут. Не забывайте еще ремонт кабинета и цветущий сад».

Учительница советской закалки потребовала у родителей уважения и денег.

Учительница советской закалки потребовала у родителей уважения и денег.

Из этого послания не становится понятным: как сложенные условия детей связаны с необходимостью платить. Впрочем, не суть. В конец концов, Лидия Николаевна – не гуманитарий, а математик. Но, возможно, просчиталась: родители узнали, что в параллельном классе ставки ниже. Там скидываются всего по 2500, а за это еще и по выпускной фотографии получат. Вот еще кое-что из мессенджера – комментарий мамы из «экономного» класса:

«Как бы неудобно столько лет проучиться и оставить школу и учителей совсем без ничего. Порешали на этой сумме. Мы как сдавали на последний звонок, вот на это все, эти деньги и остались там. И получилась сумма 2500 вместе с фотографией. Чаепития не будет нашим ребятишкам, но а так свалить из школы тоже неудобно».

То есть в 9 «А» траты родителей могут выйти дороже, чем в 9 «А». Родительница из «дорого» класса стала возмущаться.

- Я все всегда сдавала. Я две тысячи отдала на ремонты. На бумагу, на грабли, веники покупали, метелки осенью. Это ладно. Ну а вот эти вот я не понимаю три тысячи на что, - посетовала она. История докатилась до правозащитницы Анны Тажеевой, у которой – целое движение «Поборам – Стоп». Она предложила возмущенной женщине подключить к делу прокуратуру. Но родительница говорит, что жаль подставлять классного руководителя. Да и боязно.

- Они же просто тогда испортят аттестат моему ребенку. Это стопудово будет! Оценки занизят по любому, - считает женщина.

Правозащитница Анна Тажеева уверяет, что школы не нуждаются в родительских деньгах для ремонта. Фото: соцсети.

Правозащитница Анна Тажеева уверяет, что школы не нуждаются в родительских деньгах для ремонта. Фото: соцсети.

А правозащитница негодует. Говорит, что директор должна была без родительских денег позаботиться о ремонте.

- Она должна составлять акт приемки школы, и комиссия определенная должна принимать эту школу. На каком основании она собирает эти деньги по ремонту? Она должна вовремя подавать заявки – октябрь ноябрь - и у нас, как правило, все это обеспечивается, - уверяет Тажеева. – Что касается подарков – должностное лицо не может принимать подарок дороже трех тысяч рублей.

Директор говорит, что подарки школе – это традиция. Фото: http://s_90.edu54.ru/

Директор говорит, что подарки школе – это традиция. Фото: http://s_90.edu54.ru/

Классной руководительнице, что требовала деньги, уже объявили выговор. Директор школы Татьяна Власова говорит, что инициатива о сборах исходила именно от учительницы.

- Я запретила ремонт кабинетов в связи со сложившейся ситуацией. Хотя по уставу родители добровольно могут вносить, - говорит Татьяна Афонасьевна. – А по поводу подарка школе – да, по традиции они всегда покупали. Но ситуация - другая. Значит, в этот раз традиция пока прервется. Я Лидию Николаевну понимаю. Она с пятого класса с ними. Она такая ответственная, добросовестная, учитель, который прошел и советскую школу. Она считает, что должно быть так, как всегда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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