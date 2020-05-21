«Я умоляла не бить нас!»: на сибирячку и ее пса напал отморозок с ножом. Публикуем страшные кадры

Жительница Новосибирска Наталья Горенинская в 11 часов вечера выгуливала своего ротвейлера Штарка. 20 мая у Натальи день рождения - девушка представляла, что проведет его с друзьями. Но все ее планы нарушил жуткий случай.

- Я, как обычно, пошла гулять со Штарком. Было уже темно. Мы ушли далеко от дома, в поле. Всегда там гуляем. Спустила Штарка с поводка, чтобы сделал все свои грязные делишки, и задумалась о том, как проведу день рождения. Метрах в 50 от нас загорелся фонарь, раздался свисток. Я повернула голову, но было уже поздно, - рассказала Наталья Горенинская в соцсетях.

Рядом гулял с псом мужчина из другого дома. Сосед всегда ходит в темноте с фонариком. Девушка говорит, его питомец - легавая - тоже был без поводка. Услышав свисток, охотничья собака бросилась на Штарка. Животные сцепились, к ним побежал сосед Натальи. А в руках у него оказался нож.

Собаку били ножом. Фото: личный архив.

- Я поначалу не поняла, что происходит. Мужчина схватил Штарка за ошейник и бил прямо по моей собаке ножом. Я схватилась за Штарка, умоляла больше не бить. А потом почувствовала что-то горячее на своих руках. Это была кровь. Он порезал Штарка и заодно мои руки. Не понимаю, почему так. Ведь можно было и перцовым баллончиком отогнать собаку. Зачем нож? - недоумевает Наталья.

Ротвейлер ослаб и с хрипом упал на землю. Хозяйка еле оттащила его от другой собаки. У Натальи с собой не было телефона. От отчаяния девушка оставила пса и побежала в сторону своего дома.

- Это была самая кошмарная ночь для меня. Я вылетела из темноты к подъезду - там стояли ребята из соседнего дома. Вся в крови, с ошалелыми глазами, плакала и просила помочь. Они быстро сообразили. Подогнали «Газель» и поехали в поле, где лежал Штарк. Тот мужчина еще был там, ругался с ребятами, угрожал порезать и их. Но мы решили не разбираться пока, а погрузили пса в кузов и поехали по клиникам.

Рука девушки была в крови. Фото: личный архив.

По больницам Наталья проездила всю ночь.

- Штарка приняли в час ночи, провели операцию под наркозом. У него были глубокие порезы в области шеи, позвоночника. Сначала никаких гарантий, будет он жить или нет, не давали. Когда Штарк отошел от наркоза, был очень грустный, ничего не ел. В клинике его оставить не могли, и я забрала его домой. Он ходит еле-еле, по-прежнему не ест, в туалет даже не ходит, - говорит Наталья.

Самой Наталье сделали перевязку на руку, наложили швы - у нее были порезаны сухожилия. Уже после тяжелой ночи девушка расспросила свидетелей. Многие из них рассказали, что нападавшего мужчину знают - он не раз угрожал порезать их собак. Наталья написала заявление в полицию, предоставила чеки из больницы и контакты свидетелей. Пока что ответа из полиции не было.

- Мы знаем про этот случай, заявление действительно написано, проводится проверка, - сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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