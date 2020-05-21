Тренируемся дома вместе с чемпионами!

В здоровом теле - здоровый дух! Спортивные тренировки даруют нам не только заряд бодрости и силы, но и укрепляют наш организм! Каждый будний день в 10.30 специально для вас мы проводим онлайн-тренировку! В нашем двухнедельном спортивном марафоне «Тренировка с чемпионом» участвуют известные новосибирские спортсмены, которые показывают не только базовые разминочные упражнения, но и уникальные техники, присущие только их виду спорта!

Волейболисты, каратисты и самбисты, а также мастера других видов спорта выступают каждый день для вас, чтобы вы сделали свое тело сильным, а здоровье - крепким, даже если сейчас вам приходится сидеть дома.

Слушайте и смотрите онлайн-тренировки каждое буднее утро в 10.30 на 98 и 3 FM и в наших социальных сетях ВК, ОК, ФБ, «Инстаграм».

Самые активные слушатели нашей спортивной программы могут прислать нам фото или видео своих упражнений, выложив посты в социальных сетях ВК и «Инстаграм» с хештегом #тренировка_кпнск или #тренировкакпнск!

Посмотреть видеотрансляцию, как выполняют упражнения чемпионы, можно на наших страницах:

«Одноклассники»: vk.com/kp_nsk

«ВКонтакте»: ok.ru/kpnsk

Ютуб-канал: youtube.com/user/YURICUS1

Посмотреть первые шесть тренеровок