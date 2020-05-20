2020-05-20T19:12:43+03:00
Общество

«Ребенок во мне умер, а врачи не заметили!»: сибирячка ослепла после того, как беременная попала в больницу

Женщина выжила, но стала инвалидом. Вот уже семь лет Ольга пытается разобраться в своем деле, несмотря на потерю главного вещдока
Ева ЛЮТОВА
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К Ольге частично вернулись слух и зрение, но водить машину, например, она не сможет. Фото: предоставлено героем публикации.К Ольге частично вернулись слух и зрение, но водить машину, например, она не сможет. Фото: предоставлено героем публикации.
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37-летний бухгалтер из Бердска Ольга Казанцева пытается наказать врачей за то, что потеряла ребенка и свое здоровье. Женщина долго находилась между жизнью и смертью, у нее пропали слух, зрение, она была прикована к инвалидной коляске - все из-за неудачной беременности семь лет назад. Сейчас Ольга слышит, может ходить, но имеет пожизненную инвалидность I группы. Виновных за эти годы не смогли найти ни полиция, ни следователи. А участковый посеял самый главный вещдок - медицинскую карту. Почему Казанцева просит возобновить расследование ее дела сейчас, в материале «Комсомольской правды».

«ПЛОД НАЧАЛ ОТРАВЛЯТЬ ОРГАНИЗМ»

Ольге было 30 лет, первую беременность переносила тяжело.

- Меня выворачивало наизнанку каждые 15 минут, был жуткий токсикоз, не могла ни есть, ни пить, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Казанцева.

Обычно беременные набирают килограммы, а Ольга, наоборот, таяла на глазах. И молодой человек, и мама Ольги переживали - понимали: что-то идет не так. Девушку отправили в Бердскую городскую больницу, там она пролежала месяц. Но никаких патологий медики не нашли.

- Меня даже выписали как здоровую, сказали: «Все у вас хорошо, беременность идет как обычно». А мне все хуже и хуже. На следующий день после выписки я попала в областную больницу. И только там врачи увидели, что идет интоксикация всего организма, поставили подозрение на энцефалопатию - это отмирание клеток головного мозга! Оказывается, ребенок умер, а врачи этого не заметили. Я вынашивала мертвый плод! Причем было это уже не один день и не два, раз такие последствия, - продолжает Ольга. - Меня еле спасли. Я потеряла зрение, слух, была похожа на скелет. Из-за того, что долго лежала в больнице, были проблемы с внутренними органами, ноги как бы согнуты, я их за эти семь лет так до конца и не разработала. Хожу, но это трудно...

В 2013 году Ольга написала следователям жалобу на врачей. Сибирячка признается: за судьбой бумаги не особо следила. Не до того было.

- Я написала заявление в областной Следственный комитет, они спустили это в Бердск, потом бумаги ушли в полицию, и опустилось это все вообще до рядового участкового. Сейчас я понимаю, что это странно. Но тогда была в таком состоянии... Я только через три года смогла с инвалидной коляски встать! Было не до поиска виновных, - призналась КП-Новосибирск Ольга. - Примерно в течение полугода мне приходили отписки. В итоге сообщили, что дело закрыто. Формулировка такая интересная была: из-за того, что медицинские организации не предоставили экспертизу. Ну и все. Кто бы этим занимался? Кто бы обжаловал тогда? Семья пыталась меня на ноги поднять. И вот спустя шесть лет, когда я оправилась и чувствую себя сейчас более-менее, я решила все-таки побороться за справедливость. Настроилась морально.

Ответ из прокуратуры: медицинская карта была потеряна полицейскими.

Ответ из прокуратуры: медицинская карта была потеряна полицейскими.

УЧАСТКОВЫЙ ПОТЕРЯЛ КАРТОЧКУ

С 2019 года Ольга стала запрашивать из различных ведомств документы по своей болезни и тому уголовному делу.

- Попросила свою медкарточку в областной больнице. Оказалось, что в 2014 году она была передана сотрудникам МВД. И с тех пор карточку никто не видел! Потеряли. Как говорится, совпадение? Не думаю, - рассуждает Ольга.

То, что карту посеяли сотрудники МВД, подтверждают в прокуратуре. Оказалось, полицейские долго и безуспешно расследовали дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» против гинеколога Ольги из Бердской больницы. Для этого надо было определить, вред какой тяжести был нанесен здоровью пациентки. Сотрудники МВД запросили медкарту для экспертизы. Вот имена героев от полиции: С. В. Миганов и О. В. Рябинченко. Именно они забрали карточку, а экспертизу... так и не провели. И дело благополучно закрыли.

- Ольга обратилась в прокуратуру только в прошлом году. Мы начали выяснять, что с документами. Действительно, двое участковых их потеряли! Привлечь их к дисциплинарной ответственности уже нельзя - оба не работают в МВД, уволились, - сообщил КП-Новосибирск Роман Сивак, прокурор города Бердска. - Но мы все равно дадим оценку действиям этих лиц с уголовно-процессуальной точки зрения, подготовим материалы и направим в Следственный комитет, тут может быть усмотрена статья 293 УК РФ «Халатность».

Правда, срок давности по этой статье уже истек, так что экс-участковым ничего серьезного не грозит. Что же до врачей, которые не заметили замершую беременность, то их Ольга хочет наказать рублем, подать в суд гражданский иск.

- Попытаюсь восстановить документы. Даже те справки, что в одной больнице меня выписывают как здоровую беременную женщину, а на следующий день в другой больнице меня ставят перед фактом, что плод мертв, говорит о многом. Буду добиваться компенсации, ведь по сути я стала инвалидом из-за того, что врачи не заметили замершую беременность. Хорошо, что вообще выжила, - добавляет Ольга.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования этого дела.

Сибирячка ослепла и оглохла после того, как беременная попала в больницу.Михаил ЛУКАШОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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