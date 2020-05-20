2020-05-20T13:59:34+03:00
Общество

Меряются записками: раскрыта тайна «небесных посланий» пилотов США и Сибири

Асы двух стран пролетели такими траекториями, что в небе сложились ироничные фразы. Оказывается, этот чат в облаках — развлечение компании, которая продает билеты на самолеты
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Это уже вторая надпись над Колыванским районом в исполнении сибиряка Олега Кобзева. Фото: Flightradar24.com/предоставлено Олегом Кобзевым.Это уже вторая надпись над Колыванским районом в исполнении сибиряка Олега Кобзева. Фото: Flightradar24.com/предоставлено Олегом Кобзевым.
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Самоизоляция попрятала людей по домам. Стало скучно. Кто-то коротал время за телевизором, а любители авиации — за картинками с сайта FlightRadar. Он в режиме онлайн показывает траектории самолетов. Некоторых такое нехитрое зрелище увлекает: то самолет круги нарезает, то еще что-то...

Этой весной небо, конечно, опустело, но вот зрители застали невиданное зрелище: над Сибирью самолет «нарисовал» фразу: «А где все?». Кто-то ленится на бумаге фразу написать, а российский летчик в небе нарисовал! Самолет, правда, след не оставлял — борт маленький, частный. Но сайт небесной слежки запись сохранил. Она, конечно, разлетелась по интернету.

Та самая надпись. Фото: Flightradar24.

Та самая надпись. Фото: Flightradar24.

— Сначала я простроил маршрут на специальной авиационной карте. Там показано воздушное пространство над землей. На ней расставил себе ориентиры. В этом деле мне помог GPS-навигатор. Благодаря ему я знал четкие точки, куда нужно повернуть и в какой момент. Затем подлетел к тому месту, что обозначил себе на карте, и полетел по заданному маршруту. Кстати, сначала «провел» прямую линию, чтобы уже от нее начать «выводить» уже буквы, так было проще и получилось ровнее, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кобзев.

Уже тогда сибирский ас признался, что небесные шутки на этом не закончились. Но сохранил интригу, не рассказал, к чему готовиться. Однако продолжение случилось уже за границей — в американской Флориде. Спустя день воздушной каллиграфией блеснул Андрей Борисевич, минчанин, который учит летать курсантов в США.

Послание от пилота из Северной Америки. Фото: Flightradar24.

Послание от пилота из Северной Америки. Фото: Flightradar24.

«Мои руки» — написал летчик. След самолета на радаре — безотрывный, так что закорючку для «й» поставить не удалось. Но это — полбеды. Борт оказался не зарегистрированным в той базе, что позволяет фиксировать траекторию на FlightRadar. Так что записку учителя потом «перерисовывали» его студенты — летали второй раз.

Но и на этом небесный чат не прекратился: за штурвал снова сел новосибирец Олег Кобзев и написал: «Отпуск будет».

— Фразу я выбрал не просто так. Это, можно сказать, адресовано моему сыну, который сейчас служит на Камчатке. Завтра у него начинается отпуск, он собирался прилететь домой, но в сложившейся ситуации все складывается не так просто, мы не увидимся, — рассказал КП-Новосибирск пилот.

Послания в небе оказались рекламной акцией. Фото: Flightradar24.

Послания в небе оказались рекламной акцией. Фото: Flightradar24.

Видимо, на этой жизнеутверждающей ноте асы решили остановиться. Но не забыли оставить подпись. Она возникла над американским Денвером. «Авиасеилс» — вывел пилот название сервиса по продаже билетов. Оказывается, все это было — акцией заскучавшей без рейсов компании.

Получилась реклама невероятного масштаба — во всех смыслах слова. Она стоила организаторам денег, но не космических. Одномуу из пилотов — Олегу из США — оплатили керосин.

-.Обычный летный час — это примерно 30-60 тысяч рублей. Но если бы мы всех только этим мотивировали, то быстро бы разорились. И Олегу, и Андрею очень понравилась тема, поэтому они и согласились полетать, поддержав флешмоб в небе, — прокомментировал КП-Новосибирск Янис Дзенис, представитель Aviasales.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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