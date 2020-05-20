Велосипеды в Новосибирске: как выбрать, где купить недорого

В столице Сибири - велобум, многие считают, что велосипеды в Новосибирске безопаснее метро и такси. Он помогает соблюдать дистанцию и даже избегать штрафов, точнее уезжать от них. По данным сервиса «Авито», спрос на велосипеды в Новосибирске вырос на 78%. В России среди 15 городов-миллионников наш мегаполис занял третье место по интересу к велосипедам, выше только Казань и Омск.

- Резкий рост популярности велосипедов произошел по нескольким причинам. Людям некуда сходить - на самоизоляции они могут либо сидеть дома, либо кататься на велосипеде. В общественном транспорте ездить страшно из-за угрозы коронавируса. А еще идет развитие служб доставки, и многие курьеры летом ездят на велосипедах, - комментирует новый тренд основатель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.

ВЕЛОСИПЕД КАК ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА

- Велосипед — это глоток свободы во время самоизоляции. Не слышал, чтобы велосипедистам выписывали штрафы за нарушение самоизоляции, полиция их просто не догонит. Велосипедист удерет в первом же дворе, — говорит создатель экстремального велопарка «Велоточка» Игорь Антропов.

По словам Игоря Антропова, велосипедисты и так соблюдают масочный режим весь сезон, многие ездят в респираторах и масках для защиты от пыли и выхлопных газов.

ДЕШЕВЫЙ ИЛИ ДОРОГОЙ?

Средняя цена велосипеда по России составляет около 10 тысяч рублей. В торговых сетях есть модели велосипедов намного дешевле, но эксперты не советуют их брать. Они часто ломаются, починка и замена может обойтись дороже — и велосипед придется выбросить. К тому же, такие велосипеды грозят травмами при неумелом катании.

— На дешевом велосипеде можно просто передвигаться по городу, но заниматься спортом будет опасно. Те, кто пытались прыгать или выполнять трюки на таких велосипедах без защиты — обычно получали травмы. Кроме того, от долгая езда на жестком седле не удобна, - говорит Игорь Антропов.

Одной из проблем велосипедистов является усталость от седла велосипеда. Для езды на длинную дистанцию нужна спортивная сидушка и спортивны шорты с мягкой подкладкой, которая не дает мышцам таза чувствовать усталость.

КАК ВЫБРАТЬ ВЕЛОСИПЕД

Городские велосипеды

Велосипеды для прогулок по паркам, поездок в магазин, езды по асфальту и тротуарной плитке. На таких велосипедах можно ездить на работу в костюме, девушки могут прокатиться на нем в платье.

Цена: от 10 до 50 тысяч рублей

Где кататься: центр города, Академгородок, парки и скверы, Михайловская набережная. Подойдет для поездки в продуктовый магазин, на рынок (при наличии корзины и велозамка).

Кросс-кантри

Велосипеды для езды по сельской местности, на природе. Имеют большую проходимость. При правильном подборе колес могут преодолевать болота, ездить по песку.

Цена: от 22 до 60 тысяч рублей

Где кататься: Городские леса: мкр «Горский», Парк Синягина на Затулинке, ОбьГЭС, Заельцовский парк, Ключ-Камышенское плато и так далее. Подходит для поездки на дачу, катания загородом.

Горные велосипеды

Спортивные велосипеды для езды по холмам и бездорожью, спуска с горы. Существует порядка 15 разновидностей горных велосипедов под каждую спортивную дисциплину. Они отличаются от кросс-кантрийных велосипедов большей проходимостью, двойной подвеской и амортизацией при прыжках. Предназначены для занятий велоспортом, однако некоторые новосибирцы используют их в городе. Требуют продвинутых навыков катания.

Цены: от 40 до 100 тысяч рублей

Где кататься: спортивные трассы в Заельцовском парке, Ключ-Камышенском плато, экстрим-парк в «Сосновке», трассы в Академгородке. Памятники природы: «Бердские скалы», Караканский бор. Возвышенности в поселке Горный в Маслянинском районе.

Шоссейные велосипеды

Спортивные велосипеды для езды по шоссе и велотрекам. Самые быстрые велосипеды, способные развивать скорость до 60-70 км\ч, но требовательные к покрытию дорог. Подходят для велогонок и веломарафонов на расстоянии до 40 км. Требуют продвинутых навыков катания.

Цены: от 35 до 120 тысяч рублей

Где кататься: велодорожки на Михайловской набережной, трасса для биатлона на Гусинобродском шоссе. Автодороги с соблюдением требований безопасности и ПДД, дороги с выделенной полосой для автобусов: Красный проспект, улица Восход и так далее.

Велосипеды BMX

Эти велосипеды предназначены для занятий экстремальным спортом, прыжков и трюков. Фанаты BMX используют их в скейт-парках, для прыжков с лестниц и бордюров в городской среде. Требуют продвинутых навыков катания.

Цены: от 25 до 80 тысяч рублей

Где кататься: Михайловская набережная, скейт-парки в Театральном сквере, в ЖК «Оазис» и так далее.

Уточним: в Новосибирске режим самоизоляции еще не снят, так что настоятельно рекомендуем от летних прогулок на велосипеде все-таки пока воздержаться. Но если вы едете на работу, то, конечно, добраться в офис и домой таким видом транспорта вполне возможно.

Многие уже сейчас хотят покататься по Михайловской набережной. Но этого пока делать нельзя - для посещений зона все еще закрыта.

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