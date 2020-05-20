2020-05-20T05:42:29+03:00
Недвижимость

В «СибирьИнвест» покажут как будут жить на Золотой Ниве

После того как президент объявил о субсидировании ипотечной ставки на новостройки до 6,5%, квартиры в строящихся жилых комплексах стали раскупаться вдвое быстрее. Чтобы упростить процесс покупки, застройщик открыл демоэтажи сразу в двух возводимых домах.
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Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»
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Жилой комплекс расположен рядом с одноименной станцией метро «Золотая нива», в 7 минутах ходьбы. К слову, до «Березовой рощи» тоже недалеко - всего 15 минут. Строящийся комплекс состоит из трех домов и бассейна. Первая очередь уже сдана (передача ключей состоялась в январе), вторую и третью ждать осталось недолго: в 16-этажном доме возведены шесть этажей, а в 25-этажном вот-вот закроют тепловой контур. Обещаниям компании «СибирьИнвест» можно верить: за 12 лет работы все дома были сданы с заметным опережением сроков. В том числе и ближайший ЖК Гринарт, где застройщик высадил более 300 крупномерных деревьев, сделав комплекс своеобразным продолжением «Березовой рощи».

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

Как говорят в отделе продаж, в ЖК Золотая Нива первыми «уходят» нижние этажи: цена на них начинается от 3050 тысяч рублей (в доме № 3) и растет с увеличением этажности. Чем выше квартира, тем более комфортной считается недвижимость. Даже в оживленном районе пыль и шум улицы не будут достигать верхних окон. Новоселы из первой очереди делятся наблюдениями:

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

- Мы достаточно далеко от магистрали и не чувствуем дискомфорта, находясь на третьем этаже - во дворе высажены взрослые деревья. Особенно мы любим ели. Они поглощают шум, и нам кажется, что мы живем в парке.

Кроме того, от улицы Кошурникова дома будут отделены спортивным комплексом с бассейном. Если заглянуть за строительный забор, то можно увидеть, как под него начинают готовить площадку.

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

По рассказам представителей компании, в спортивном комплексе смогут заниматься профессиональные пловцы. Для них будут созданы все условия. Молодых родителей порадует школа плавания для детей. Говорят, среди первых новоселов уже есть те, кто приобрел квартиру здесь, чтобы не тратить время на дорогу до крупных бассейнов в других районах города. Тем, кто больше любит расслабленный отдых, тоже будет чем заняться. В комплексе планируют открыть сауну и спа.

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

Фото предоставлено пресс-службой «СибирьИнвест»

Посмотреть, как будет выглядеть будущая квартира, пройтись по этажу и оценить вид из окон можно уже сейчас, позвонив в отдел продаж компании «СибирьИнвест». Экскурсии проводятся в будни по предварительной записи.

Проектная декларация на сайте застройщика zn-nsk.ru. Строительство ведет ООО "Сибирьинвест".

Отдел продаж

+7(383) 217-44-22

https://zn-nsk.ru/

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В «СибирьИнвест» покажут как будут жить на Золотой Ниве
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