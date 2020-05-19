2020-05-19T10:38:35+03:00
Общество

Группа «Сибантрацит» построила мобильный госпиталь для лечения от коронавируса в Новосибирской области

Такой же госпиталь группа начинает строить в Кемеровской области.
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Фото предоставлено пресс-службой ГК «Сибантрацит»Фото предоставлено пресс-службой ГК «Сибантрацит»
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Мобильный госпиталь рассчитан до 100 койко-мест. Он расположен на территории Линевской районной больницы и состоит из 10 лечебных палаток. Госпиталь создан для лечения от коронавируса сотрудников и жителей Линево и еще девяти населенных пунктов Искитимского района.

В Искитимском районе находятся два предприятия группы - АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

- Задачу построить госпиталь в кратчайшие сроки мне поставил Дмитрий Босов, - говорит генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников. - Для него было чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы сотрудники и местные жители имели возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь.

Госпиталь оснащен высококачественным оборудованием: транспортируемые рентгеновские и УЗИ-аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, ИВЛ и др. Реанимационное отделение госпиталя (30 койко-мест) оборудовано в одном из отделений Линевской районной больницы. На средства «Сибантрацита» помещение полностью отремонтировано, оснащено изолированной системой вентиляции и специализированным медоборудованием, также организован отдельный въезд. В госпитале будут работать врачи Линевской районной больницы.

Объем затрат группы «Сибантрацит» на возведение и оборудование госпиталя составил 50 миллионов рублей.

Значительную часть дефицитных медицинских средств индивидуальной защиты для медперсонала новосибирских клиник, в том числе линевского госпиталя, обеспечил Фонд «День Первый», созданный семьей Дмитрия и Катерины Босовых.

На открытие госпиталя приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

- В марте мы еще готовились к худшему сценарию, поэтому были не только переоборудованы отделения основного здания, но и развернуты койко-места в мобильном госпитале. Будем надеяться, что эти дополнительные мощности не потребуются. Все, что сделано внутри основного здания больницы, останется для медиков и пациентов Искитимского района. Мобильный госпиталь останется в распоряжении Искитимского района и может быть использован при любых чрезвычайных ситуациях или для проведения мероприятий с большим скоплением людей, - отметил губернатор.

Группа «Сибантрацит» уже приступила к возведению аналогичного мобильного госпиталя в городе Мыски Кемеровской области (где находится другое предприятие группы - ООО «Разрез Кийзасский»), он будет расположен на территории Мысковской горбольницы.

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