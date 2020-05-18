После коронавируса: что поменялось в системе общественного транспорта Новосибирска и как сэкономить на проезде

Вы наверняка уже не раз слышали фразу о том, что после окончания эпидемии коронавируса наш мир изменится. И если о некоторых грядущих изменениях можно лишь догадываться, то другие перемены уже стали очевидными. Жители городов привыкнут часто мыть руки и должны будут носить защитные маски еще несколько недель или даже месяцев, чтобы наверняка оградить себя от опасности заражения. Большинство покупателей окончательно перейдет на безналичную или бесконтактную систему оплаты – это позволит свести к минимуму контакты с продавцами, благо сегодняшний уровень развития технологий позволяет применять этот безопасный способ оплаты практически повсеместно. Совершенно точно изменения коснутся системы общественного транспорта. Хотя специалисты единогласно сходятся во мнении о сокращении количества любых поездок, все же и в нынешнее непростое время возникают ситуации, в которых никак не обойтись без общественного транспорта. А ведь именно транспорт уже изменился.

ПОДЗЕМКА И НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

По оценке городского департамента транспорта, из-за режима самоизоляции в Новосибирске пассажиров стало почти вдвое меньше. Большинство горожан никуда не ездят, они добросовестно остаются дома, чтобы уберечь себя и близких от опасности заражения. В начале периода самоизоляции, власти существенно сократили график работы подземки, однако с середины мая новосибирская подземка стала возвращаться к обычному режиму движения. Сейчас подземка работает с 06:00 до полуночи, а интервал между поездами в пиковое время утром и вечером составляет 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.

Во всех сибирских регионах обязательную самоизоляцию продлили до конца мая, поэтому общественный транспорт будет ходить по скорректированному графику до конца этого срока.

В Новосибирске по «коронавирусному» графику ходит и наземный транспорт. Так, все троллейбусы, автобусы и маршрутки в вечернее время курсируют с интервалом в 30 минут. Из-за противоэпидемиологических мер пришлось изменить схему движения маршрутных такси № 18, 19 и 30 – в их маршруте появился автовокзал-Главный. Он же стал местом посадки для пассажиров автобусов № 35 и 44. Кроме того, с 18 мая запустят и «дачные» маршруты №51л и №77л, они будут ходить по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. А маршруты автобусов № 27, 46 и 73 и маршрутки № 73 продлят до остановки «Северное кладбище».

НЕТ ЗАРАЗЕ

Большая часть нововведений принята специально для того, чтобы максимально сократить контакты граждан друг с другом и свести к минимуму число людей на улицах города в период пандемии. Сейчас большинство пассажиров общественного транспорта – это те люди, которые должны ходить на работу даже в нынешнее непростое время. Эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас не простая, поэтому им особенно важно оградить от опасности заражения не только себя и своих близких, но и коллег.

Поэтому перевозчики обязаны особое внимание уделять дезинфекции транспорта. Сейчас в Новосибирске все автобусы, трамваи и троллейбусы в обязательном порядке проходят обработку обеззараживающими растворами перед каждым выходом на линию. Такой же обработке подвергаются все вагоны и внутренние помещения метрополитена. Кроме того, в каждом вестибюле метро стоит емкость с антисептиком, Пассажирам предлагается обеззаразить руки перед поездкой. На кассах продаются защитные маски.

Вообще обязанность соблюдать противоэпидемиологические меры лежит не только на перевозчиках, но и на самих пассажирах. В салоне общественного транспорта, как и в любом другом общественном месте, новосибирцы должны находиться в защитной повязке или медицинской маске. При этом пассажирам рекомендовано закрывать руки защитными перчатками и обязательно соблюдать социальную дистанцию – минимум 1,5 метра от других пассажиров. В вагонах метро, в салонах и на остановках общественного транспорта для этого нанесена специальная разметка.

ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ

Мало кто из экспертов уверенно может назвать дату, когда необходимость соблюдать противоэпидемиологические меры останется в прошлом и жизнь сибирской столицы снова пойдет в привычном ритме. Но уже сейчас, при соблюдении известных мер предосторожности, пользоваться общественным транспортом в Новосибирске можно. Причем делать это не только безопасно, но даже с экономией. До 30 июня в городе действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в метрополитене и в наземном транспорте, оборудованном устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой. Достаточно на несколько секунд приложить карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 5 рублей.

Кстати, расплачиваясь любой картой «Мир» в онлайн-магазинах, вы можете помочь врачам в борьбе с коронавирусом. За каждую оплату, совершенную онлайн в период с 17 апреля по 20 июля, платежная система перечислит один рубль медицинским организациям. Держатель карты за это ничего не платит – средства переводит сама платежная система «Мир». В среднем по картам «Мир» совершается около 25 млн оплат в интернете в месяц.