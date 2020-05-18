«Она с кровати встать не могла. Врачи удивились, что еще жива»: 18-летняя волейболистка борется с раком

Волейболистке из Новосибирска собирают деньги на срочную трансплантацию костного мозга. У сибирячки страшный диагноз: «острый миелобластный лейкоз». Для девушки нашли донора, но теперь требуется крупная сумма на его «активацию» - 200 тысяч рублей. У мамы спортсменки четверо детей, и она не может самостоятельно покрыть все расходы.

Ульяна с самого детства была активной девочкой. Когда пошла в школу, начала заниматься волейболом. С тех пор не пропускала ни одной тренировки. Она обожала этот вид спорта. Девушка помогала маме по хозяйству, нянчилась с двумя младшими братьями. Никогда не жаловалась на здоровье. Даже в больницу ходила редко. Никто не подозревал, что у физически здоровой спортсменки может быть рак крови.

- Дочка учится в колледже. В декабре прошлого года, за несколько недель до Нового года, позвонила и сказала, что чувствует слабость, даже с кровати встать не может, поэтому не пойдет на уроки, - рассказала КП-Новосибирск мама Ульяны, Маргарита Шевцова. - Я разрешила ей остаться дома.

Сибирячка играет в волейбол со второго класса. Фото: личный архив.

Студентка пролежала дома три дня. Начала болеть голова, слабость усилилась. Маргарита вызвала «Скорую помощь». Врачи осмотрели Ульяну и развели руками. Они не знали, по какой причине забрать девушку в больницу.

- У дочери взяли общий анализ крови, измерили сахар. Температуры не было. После долгих уговоров врачи согласились забрать Ульяну в больницу. Когда пришли результаты анализов, обнаружили низкий гемоглобин - всего 40 граммов на литр. Врачи удивились, что еще жива, - говорит мама Ульяны.

Медики стали проводить тщательное обследование. Ульяна пролежала в больнице две недели. На Новый год студентку перевели в гематологию. Врачи поставили диагноз «острый миелобластный лейкоз».

- Ульяна начала проходить химиотерапию. Уже закончился четвертый курс, 25 мая начнется пятый. Как только лечение закончится и будет достигнута ремиссия, нужно срочно что-то делать дальше, как-то спасать дочку, - объясняет Маргарита.

Мама девочки просит помощи у сибиряков. Фото: личный архив.

Сибирячка начала советоваться с врачами, искать варианты лечения. Все доктора твердили в один голос: Ульяне требуется пересадка костного мозга. Это единственный вариант спасения жизни студентки.

- После долгих поисков мы обратились в НИИ ДОГиТ имени Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Врачи согласились помочь, начали поиски донора. Младшие братья Ульяны не подходят, поэтому специалисты подобрали человека из Российского регистра доноров костного мозга, - продолжает Маргарита.

На словах кажется, что нет ничего проще. Осталось только приехать в Питер и провести эту операцию. Но нет. То, что подходящего донора нашли, - уже огромный успех, но сначала нужно провести «активацию» донора. Услуга стоит немаленьких денег - 200 тысяч рублей. Маргарите пришло обращаться в фонд «Защити жизнь» - там объяснили, на что требуются средства.

- Донор делится своими клетками с пациентом бесплатно. Но этот процесс состоит из нескольких этапов, которые не входят в ОМС. Это и забор донорских клеток, и проезд донора до больницы, и его пребывание в стационаре, и страхование здоровья и жизни донора, и гонорары врачам, которые будут делать забор. При этом забор клеток может быть неоднократным, иногда пациентам требуется повторное введение клеток, - прокомментировали в благотворительном фонде «Защити жизнь».

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