2020-05-15T10:06:57+03:00
Умные вещи

«А мы любим мед»: «Билайн» запускает платформу для пасечников и фермеров

Компания предложила актуальное решение проблемы массового падежа пчел
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Одна из важных составляющих нашей экосистемы - медоносные пчелы. Их гибель в последние годы превышает все допустимые пределы. «Билайн» совместно с экспертами в сфере пчеловодства и специалистами по вопросам сохранения биоразнообразия провел онлайн круглый стол «Спаси пчел», где объявил о запуске информационной платформы обмена данными между фермерами и пчеловодами. Работа платформы призвана сократить риски массовой гибели насекомых-опылителей на территории России.

При чем тут пчелы?

В 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы - гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тысяч. Если не начать поиск эффективного решения этой проблемы, то через 15 лет медоносная пчела может окончательно исчезнуть из списка опылителей. Остается только догадываться, к каким катастрофическим последствиям это приведет - от сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до уменьшения рабочих мест и угрозы голода. Одна из основных причин гибели насекомых-опылителей - агрессивные химикаты, которые используют фермеры для обработки полей. Задача фермеров - получить как можно больший урожай. При этом они не оповещают пасечников, где и когда пройдет химобработка, и под действие пестицидов попадают не только сельскохозяйственные культуры, но и пчелы.

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

- Грамотность и культура фермеров оставляют желать лучшего. Сейчас химическую обработку полей проводят вместо одного до четырех раз, нарушая все законы. С Россельхознадзора снята обязанность следить за обработкой полей. А фермеры обрабатывают поля с самолетов во время цветения, причем рядом находятся населенные пункты. Это грубейшее нарушение правил. Поэтому спасти пчел могут только сами пчеловоды, - прокомментировал заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН Алексей Николенко.

Идем по китайскому пути

Все знают, что получить хороший урожай помогают пчелы. Ведь именно пчелы выполняют основную функцию в процессе опыления всех растений - яблони, персиковые и миндальные деревья, сельскохозяйственные культуры… Так, например, уменьшение пчелиных семей в Китае привело к тому, что агрофирмам приходится опылять плодовые деревья вручную - с помощью кисточек. Едва ли это может быть перспективным путем. Чтобы не допустить подобного в России, необходимо уже сейчас пересмотреть вопрос использования ядохимикатов.

Руководитель сельскохозяйственной программы «Гринпис» Испании Луис Ферреирим отметил, что организация уделяет отдельное внимание вопросу сохранения численности пчел.

- Пчелы - это термометр планеты и важная часть экосистемы. Мы уже добились того, что пять из семи самых опасных пестицидов запрещены к использованию. И все равно только за один сезон гибнут миллиарды пчел. Нам необходим расширенный комплект предупредительных мер, - отметил Луис Ферреирим.

Расскажи всем про обработку

«Билайн» - это крупная телекоммуникационная компания, которой небезразличны актуальные проблемы экологии. Имея ресурс для взаимодействия, компания предложила свой информационный технопродукт для решения проблемы. Он называется «Спаси пчел». Платформа открыта и бесплатна для абонентов всех операторов и представляет собой сервис добровольного SMS-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений. «Билайн» берет на себя все расходы по обеспечению связи между сторонами.

Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод, в свою очередь, получает SMS-оповещение, если его пасека находится в радиусе 7 километров от обрабатываемого поля.

Сообщения должны приходить за три дня до обработки полей - это позволит пчеловодам своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пчел пестицидами. Например, можно перевезти ульи в безопасное место. Регистрация и информирование об обработке полей совершаются добровольно.

Организаторы проекта «Спаси пчел» верят, что с помощью технологий можно добиться прогресса и не допустить исчезновения полосатых опылителей с нашей планеты. Главное, общаться и уметь слышать друг друга.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 мая 2020 года: о ситуации в регионе расскажет наша онлайн-карта
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 мая 2020 года составило 1581 человек
«Медведи тоже хотят есть»: сибирское село спасает передвижной зоопарк
Поиски пропавшего под Новосибирском школьника завершены
«Сложил в рюкзак вещи и ушел»: под Новосибирском пропал школьник-отличник
«Последний раз видели в центре»: в Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на плече
«Подумал, что он - лосось»: видео с лосем, плывущим по Оби, позабавило соцсети
Четверо заразились за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели уже 100 детей
«Не могут дышать 19 пациентов»: в Новосибирске коронавирус выявили еще у 70 человек
Пьяный водитель устроил аварию на Большевистской: пострадала 4-летняя девочка
Под Новосибирском автомобиль опрокинулся в кювет: водитель погиб
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 мая 2020 года составило 1581 человек
Сменила имидж: в зоопарке показали, как изменилась самка оленя после родов
«Он там весь день пролежал»: у подъезда высотки обнаружили мертвого мужчину
В Новосибирске на территории завода химконцентратов произошел пожар
Сбитая насмерть девушка убила пассажира «девятки»
Стало известно, почему с места ДТП скрылся водитель, сбивший 2-летнюю девочку
СК и прокуратура проверят, правильно ли новосибирским медикам начислили выплаты за больных коронавирусом
«Уже больше полутора тысячи больных»: в Новосибирской области коронавирус нашли еще у 64 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса скончались два пенсионера
«Хотел пройти под проводами и задел их шеей»: 10-летний мальчик погиб от удара током
«Машина подскочила, и водитель выпал из окна»: стали известны подробности ДТП у метро «Золотая Нива»
«Он в тяжелом состоянии, сильно стонал»: таксист перевернулся и влетел в станцию метро
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года составило 14511 человек