«А мы любим мед»: «Билайн» запускает платформу для пасечников и фермеров

Одна из важных составляющих нашей экосистемы - медоносные пчелы. Их гибель в последние годы превышает все допустимые пределы. «Билайн» совместно с экспертами в сфере пчеловодства и специалистами по вопросам сохранения биоразнообразия провел онлайн круглый стол «Спаси пчел», где объявил о запуске информационной платформы обмена данными между фермерами и пчеловодами. Работа платформы призвана сократить риски массовой гибели насекомых-опылителей на территории России.

При чем тут пчелы?

В 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы - гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тысяч. Если не начать поиск эффективного решения этой проблемы, то через 15 лет медоносная пчела может окончательно исчезнуть из списка опылителей. Остается только догадываться, к каким катастрофическим последствиям это приведет - от сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до уменьшения рабочих мест и угрозы голода. Одна из основных причин гибели насекомых-опылителей - агрессивные химикаты, которые используют фермеры для обработки полей. Задача фермеров - получить как можно больший урожай. При этом они не оповещают пасечников, где и когда пройдет химобработка, и под действие пестицидов попадают не только сельскохозяйственные культуры, но и пчелы.

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- Грамотность и культура фермеров оставляют желать лучшего. Сейчас химическую обработку полей проводят вместо одного до четырех раз, нарушая все законы. С Россельхознадзора снята обязанность следить за обработкой полей. А фермеры обрабатывают поля с самолетов во время цветения, причем рядом находятся населенные пункты. Это грубейшее нарушение правил. Поэтому спасти пчел могут только сами пчеловоды, - прокомментировал заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН Алексей Николенко.

Идем по китайскому пути

Все знают, что получить хороший урожай помогают пчелы. Ведь именно пчелы выполняют основную функцию в процессе опыления всех растений - яблони, персиковые и миндальные деревья, сельскохозяйственные культуры… Так, например, уменьшение пчелиных семей в Китае привело к тому, что агрофирмам приходится опылять плодовые деревья вручную - с помощью кисточек. Едва ли это может быть перспективным путем. Чтобы не допустить подобного в России, необходимо уже сейчас пересмотреть вопрос использования ядохимикатов.

Руководитель сельскохозяйственной программы «Гринпис» Испании Луис Ферреирим отметил, что организация уделяет отдельное внимание вопросу сохранения численности пчел.

- Пчелы - это термометр планеты и важная часть экосистемы. Мы уже добились того, что пять из семи самых опасных пестицидов запрещены к использованию. И все равно только за один сезон гибнут миллиарды пчел. Нам необходим расширенный комплект предупредительных мер, - отметил Луис Ферреирим.

Расскажи всем про обработку

«Билайн» - это крупная телекоммуникационная компания, которой небезразличны актуальные проблемы экологии. Имея ресурс для взаимодействия, компания предложила свой информационный технопродукт для решения проблемы. Он называется «Спаси пчел». Платформа открыта и бесплатна для абонентов всех операторов и представляет собой сервис добровольного SMS-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений. «Билайн» берет на себя все расходы по обеспечению связи между сторонами.

Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод, в свою очередь, получает SMS-оповещение, если его пасека находится в радиусе 7 километров от обрабатываемого поля.

Сообщения должны приходить за три дня до обработки полей - это позволит пчеловодам своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пчел пестицидами. Например, можно перевезти ульи в безопасное место. Регистрация и информирование об обработке полей совершаются добровольно.

Организаторы проекта «Спаси пчел» верят, что с помощью технологий можно добиться прогресса и не допустить исчезновения полосатых опылителей с нашей планеты. Главное, общаться и уметь слышать друг друга.