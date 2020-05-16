«Она вдруг выпрыгнула на нас»: выживший в аварии пассажир рассказал, как мертвая девушка убила его друга

Под Новосибирском произошло страшное и странное ДТП. Машина сбила девушку, которая шла по трассе. Ее тело влетело в салон авто через лобовое стекло и убило пассажира на переднем сидении. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области аварию описывают так:

— Авария случилось глубокой ночью на трассе «Сокур-Новосибирск». Водитель ВАЗ 21009 совершил наезд на пешехода, 29-летнюю девушку, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении. От удара, разбив лобовое стекло, она попала в салон автомашины со стороны пассажира, 18-летнего парня. От полученных травм пассажир и пешеход скончались на месте, — говорят в полиции.

«Комсомолка» узнала подробности странного ДТП от выжившего свидетеля. Всего в «девятке» было трое: водитель Руслан и два пассажира — Максим и Расим.

— Мы ехали с Сокура домой, в сторону станции Мочище. По обочине шла девушка. Было темно, непонятно, в какую сторону она шла. Кажется, к нам на встречу, — рассказал КП-Новосибирск Расим. — Мы ее видели. Мы и не предполагали, что случится дальше. Мы с водителем смотрели вперед, а Максим, пассажир на переднем сидении, разговаривал со мной. Я только хотел сказать: «Вон — девушка идет». До нее было метров пять. Как она вдруг выпрыгнула на нас, на дорогу прям, прямо на середину полосы! Я успел заорать: «Стой!», потом — удар. Мы еще проехали метров сто. Все в шоке. А Максим уже все, видимо, умирал... Мы его вытащили из машины. Он был без сознания, сердце еще билось, но через минуты две — остановилось, пытались делать массаж сердца... У него была голова в крови, я потрогал, а она мягкая, видно был проломлен череп. Мне кажется, они с этой девушкой голова к голове столкнулись. Получилось, она влетела в салон, потом вылетела, ее снова отбросило...

После того, как Расим понял, что другу не помочь, он взял фонарик и пошел смотреть, что с девушкой. Он потрогал ее пульс, рука уже была ледяная.

— Они на ее ноги, а они сломаны, чуть ли не оторваны. Я вернулся к машине. Вызвали полицию и скорую. Водитель Руслан не пострадал, тело девушки четко прилетело именно на сторону Максима, там, где водительское сидение, даже стекло целое осталось. До сих пор не понимаю, как такая чертовщина могла случится. Мне кажется, она была выпившей. Думаю, что трезвый человек такое не сделает, говорю, она сама на нас кинулась. Я посмотрел ее документы, паспорт валялся рядом, она зарегистрирована была в Дзержинском районе Новосибирска, но потом мне сказали, что жила она в Сокуре, — рассказал КП-Новосибирск Расим.

Погибшему Максиму было 18 лет. Кстати, именно он владелец «девятки». Должен был сесть за руль, но в тот вечер выпил.

— 23 июня ему должно было исполниться 19 лет. Он любил машины, постоянно ими занимался, ремонтировал, — рассказывает о друге Расим. — Мы знали друг друга с детства. Я его родителям боялся звонить, позвонил брату, чтобы сообщить о гибели. Брат сначала не поверили, сказал: «Пацаны, че прикалываетесь?». Это все очень тяжело...

По словам Расима, они ехали не быстро, скорость машины была 70-80 километров в час. Но так ли это, теперь должны установить следователи. Расим сейчас защищает и водителя Руслана, у которого не было прав.

— Если бы он не среагировал, все погибли бы! Если бы он сильнее вывернул руль, машина перевернулась бы! Сам Руслан сейчас в шоке, — защищает его Расим. — Полицейские говорили между собой, что им поступало сообщение, что по трассе идет женщина. Знакомые также говорили, они ехали в Сокур, шла женщина между полос и махала руками.

В МВД пока не установили, что делала ночью на трассе эта девушка. Говорят, проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии, а также, говорят ли выжившие парни правду.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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