«Пес кидается, лает!»: полицейские отказались штрафовать хозяина собаки, которую тот спускает на соседей с поводка

Новосибирский строитель Алексей Елисеев уже полгода воюет с соседом по подъезду. Тот держит крупного белого пса - и каждый раз во время прогулки спускает его с поводка.

- Пес кидается, лает на меня. Участковому не дозвониться, а старшая по подъезду не реагирует. Не понимаю, почему хозяин так себя ведет, ведь в 300 метрах есть специальная площадка для выгула. Я уже пригрозил соседу, что он будет отвечать за поведение животного, а тот только смеется: «Попробуй оштрафуй», - рассказал КП-Новосибирск Алексей.

И Алексей попробовал. Написал заявление в отдел полиции «Заельцовский», там провели проверку. Елисеев был уверен: соседу выпишут штраф, ведь даже записи с камер наблюдения есть в качестве доказательства. И вдруг неожиданный ответ от МВД: наказывать хозяина пса отказались.

- Разъясняем, что в связи с тем, что статья 4.5 «Ненадлежащее содержание животных и птиц» Закона Новосибирской области № 99-ОЗ от 14.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» упразднена 01.07.2019, привлечь жильцов дома № 118/3 по улице Кропоткина к административной ответственности невозможно, - ответили в МВД на обращение.

- Это вообще законно? - обратился Елисеев в «Комсомолку». А мы передали его вопрос экспертам-юристам.

Оказывается, действительно: оштрафовать человека за выгул собаки без поводка полиция теперь не может. С 2020 года отменили не только пункты Закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», но и Закон Новосибирской области от 20.05.2004 года № 184-ОЗ «Об общих положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области».

- Сейчас ответственность хозяев регулируется федеральным законом, которым предусмотрено, что нельзя выводить животное без поводка в лифт, в подъезд, во двор, а также на детские и спортивные площадки. Несмотря на это, в КоАП РФ изменения не внесены. Ответственность может быть только уголовная (за причинение вреда или смерти) либо гражданская (компенсация лечения и морального вреда), - пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Конфликт Алексея с соседом начался еще и из-за того, что белый пес стал загрязнять детскую площадку, а хозяин отказывается убирать за своим питомцем.

- В воздухе стоит неприятный запах, с ребенком подойти невозможно. Я не зна

ю, куда обращаться, чтобы убедить людей следить за чистотой в своем дворе. Хорошо бы штрафовать, как в Москве - от 1,5 до 3 тысяч рублей, - говорит Алексей Елисеев.

В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» есть и этот пункт, но ответственности не предусмотрено. Юрист уверен: остается только взывать к общественной морали и совести самого собаковода... Или ждать новых поправок в закон...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/779506" frameborder="0"></iframe> Полицейские отказались штрафовать хозяина собаки, которую тот спускает на соседей с поводка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru