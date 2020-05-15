Ко-ко-ко и почеши за ушком: сибирячка завела в квартире курицу вместо кошки

Представьте: приходите вы домой, а вместо собачьего восторга или кошачьего равнодушия дома вас ждут кудахтанье и удивленный взгляд. Сибирячка Анна Боярская завела дома птицу, да какую - курочку! Правда, не обычную, а карликовую. Оказывается, она очень ласковая, воспитанная, спокойная. Содержать ее не так уж сложно. О том, каково это - жить с наседкой - в нашем материале.

ЯИЧКО НЕ ПРОСТОЕ…

Анна Боярская любит птиц - не раз выхаживала дома необычных пернатых, общается с волонтерами из Центра защиты диких животных. Дома у сибирячки есть маленький инкубатор как раз для выведения необычных птичек. Однажды девушка вывела дома птенца павлина. Этой зимой решилась на курочку.

- Покупают яйца для таких экспериментов у заводчиков. Надо, чтобы яйцо было оплодотворенным, чтобы курочка и петух жили вместе. Из обычного магазинного ничего не получится. К тому же я хотела особенную курочку - карликовую. Выбор пал на породу алтайской бентамки. Яйцо купила на «Авито», - рассказывает Аня.

Курочки на этапе взросления. Фото: предоставлено Анной Боярской.

Вывелось сразу несколько цыплят, девушка раздала их заинтересованным лицам, а двух птенцов оставила себе. Чуть позже выяснилось, что это парочка - курочка и петух, держать их вместе оказалось проблематично.

- Петушок кричит очень часто - и утром, и днем. Просто когда волнуется. Кроме того, он еще заступается за свою курочку, может вести себя агрессивно, нападать, отгонять, клеваться. Поэтому петушка в итоге мы отдали в хорошие руки, оставили только его подружку, - объясняет девушка.

Хотя, когда Петя был маленьким, выглядел очень мило! Фото: предоставлено Анной Боярской.

ХОДИШЬ ЗА НЕЙ С САЛФЕТКОЙ

Чем отличается декоративная курочка от обычной деревенской? Не несушка она, не мясная. Маленькая - размером с большого голубя - и по характеру человекоориентированная.

- Если я сажусь на диван, она сразу - прыг ко мне на коленки. Любит, когда ее глядят, чешут. Ей нравится такое общение, - описывает хозяйка, почесывая любимицу, та в ответ ласково квохчет.

В целом это декоративный вид, а значит, основное предназначение - чтобы на курочку смотрели, умилялись и восторгались. Правда, от забот любителей красоты никто не освобождает.

Посмотрите, какой строгий взгляд. Петушок не давал покоя хозяевам. Фото: предоставлено Анной Боярской.

- Мы, птичники, вообще боимся, когда про нас что-то пишут в Сети: потом появляется много желающих последовать примеру. Но надо понимать, что птица оставляет помет бесконтрольно, приходится постоянно за ней убирать. Я отношусь к этому спокойно, для меня радость от общения с птицей перекрывает эти недостатки. Но это мое восприятие реальности, не все к такому готовы, - говорит Анна.

К примеру, диван в квартире, где живет курочка, - кожаный. Если казус случится на нем, хозяйка просто возьмет губку, чистящее средство - и все приберет. Если же нечто подобное случится в доме у новичка? Не полетят ли клочки по закоулочкам?

В остальном же содержание такой птички не обременительно - питается она комбикормом, можно побаловать фруктами и овощами, проростками. Кстати, а вот у хозяйки из-за новой питомицы, наоборот, возникли некоторые проблемы с едой.

Сначала эта парочка жила вместе. Фото: предоставлено Анной Боярской.

- Я не ем свинину и говядину - только рыбу и курятину. С появлением курочки начала испытывать угрызения совести, потому что - да, признаюсь - курицу все-таки ем, - вздыхает Анна.

Что еще нужно для содержания такой птички? Насест - толстая палка, место ночевки и клетка на то время, когда хозяин вне дома, чтобы птица была ограждена от неприятностей, которые сама же может и устроить.

- Запаха от нее нет. Опилки под насестом меняю где-то раз в неделю, и знаете, никаких запахов не чувствую. Вообще, я птиц люблю больше, чем, например, собак. Они шумные, надоедливые, лают, машут хвостом. Другое дело - курочка. Ходит сама по себе, ест, пьет, на диване валяется - интересно за ней наблюдать. Такое общение с животными мне ближе, - признается девушка.

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