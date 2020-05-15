2020-05-15T05:27:32+03:00
Общество

Плати и экономь: «Новосибирскэнергосбыт» раздает энергобонусы

Новая программа лояльности - ежемесячный платеж приносит доход
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Понятие «кешбэк» с каждым годом становится все более привычным. Как правило, свои бонусные программы активно предлагают банки и интернет-магазины. «Новосибирскэнергосбыт», понимая, через какой непростой период проходят его клиенты, готов оказать поддержку и дает старт программе лояльности. Компания предлагает всем жителям нашей области уникальную возможность экономить при оплате электроэнергии.

Условия прозрачны и просты: первым делом нужно скачать мобильное приложение «Платосфера», где все услуги ЖКХ можно оплатить без комиссии. В мае или июне с 23-го по 26-е число необходимо внести плату за электроэнергию по текущему показанию счетчика и погасить имеющуюся задолженность, используя приложение. Таким образом вы станете участником программы лояльности «Энергобонус» и у вас появится возможность получать кешбэк до 8%. Чтобы забрать растущие энергобонусы, необходимо лишь не забывать вносить плату за электроэнергию в «Платосфере» с 23-го по 26-е число каждого месяца.

Первый месяц участия в программе дает 1% от фактически оплаченных киловатт-часов. Процент энергобонусов будет увеличиваться от месяца к месяцу и, достигнув 8%, сохранится на этом уровне. Расчет максимально простой: 1 энергобонус = 1 кВт*ч. Так, в мае вы получаете кешбэк 1%, в июне - 2%, а к декабрю выйдете на максимальные 8%.

Добросовестным плательщикам, выполняющим все условия программы, накопить максимальный процент и получать ежемесячный кешбек 8% от платы за электроэнергию будет нетрудно. Но даже если по каким-либо причинам вы прервете участие в программе лояльности, продолжить накопление энергобонусов можно в любое время, стартовав с условий участия первого месяца. Накопленные ранее энергобонусы не сгорают.

После того как участник накопит 100 энергобонусов, их можно списать в счет оплаты электроэнергии или продолжать копить. Важно отметить, что тратить можно только сумму, кратную 100 кВт*ч - 100, 200, 300 и так далее. А о том что их можно потратить, вам напомнит сам «Новосибирскэнергосбыт», отправив напоминание на смартфон в приложение «Платосфера».

Привычное дело - оплата электроэнергии - может стать отличным способом экономии средств. АО «Новосибирскэнергосбыт» приглашает к участию в программе всех жителей области!

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