«Я в бешенстве! Нам приписали сексуальные утехи!»: сибирячка хотела разыграть друзей, а в итоге попала в паблик-миллионник

Дошутились. Сибирячка захотела разыграть друзей, а в итоге пришлось перед ними оправдываться. Девушка сфотографировалась вместе с другом в гипсе, а наутро ее записали в любители жесткого секса. Кадр был опубликован в паблике-миллионнике с фривольной подписью. Сибирячка в бешенстве. Теперь не знает, как добиться справедливости и объяснить все близким.

В социальных сетях набирают популярность пранки - розыгрыши, которые вызывают яркие эмоции у друзей и подписчиков. Кто-то жука на камеру ест, кто-то краской обливается, кто-то синяк под глазом рисует. Все ради лайков, подписчиков и эпатажа. Ведь внимание публики так проще привлечь. По этой же дорожке пошла жительница Новосибирска Вероника вместе со своим лучшим другом. Парочка сделала кадр на тему «как будто у нас множество переломов». Объяснять, из-за чего и почему они оказались в гипсе, молодые люди никому не собирались - планировали «просто поржать и забыть». Вероника купила в аптеке гипс, бинты, «ошейник».

- Мы наложили мне на руку гипс, на друга надели «ошейник». Ну и сфотографировались в зеркале. Я выложила фотографию в «Твиттер» и подписала: «Когда дебилы». Просто посмеяться. Ну и на этом, собственно, все, - рассказала КП-Новосибирск Вероника.

Публикация собрала больше тысячи лайков и комментариев. «Мама говорила не прыгать на кровати, а вы не слушались», «Если вы дебилы, то зачем это в интернет выкладывать?» - пишет публика. Главное, реагирует. Сибирячка в итоге раскрыла суть: это розыгрыш, никто травмы не получил. А наутро проснулась знаменитой.

Подпись к кадру оказалась довольно неприятной.

- Я узнала о публикации в группе от своих же комментаторов. Кто-то из подписчиков скинул ссылку. Я зашла в паблик и увидела все своими глазами, - говорит сибирячка. - Знаете, одно дело, когда ты снимок у себя на страничке разместил и там, по большому счету, только твои друзья тебя и видят, а другое дело, когда твой снимок в крупном паблике. Да еще и подача такая неприятная…

Фотография Вероники появилась в группе-миллионнике «Институт благородных девиц». Администраторы паблика решили пошутить и подписали: «Жесткий секс в 20: приносит удовольствие. Жесткий секс в 25: переломы».

Комментариев под снимком немного, зато каждый умудрился поупражняться в остроумии. «Завтра к Дудю пойдете», «Да это похоже на секс на скале».

- Я была в шоке, что мне приписали сексуальные утехи. Меня злит тот факт, что фотографию взяли без спроса. Со мной никто не связался и не предупредил об этом. Почему о случившемся нужно узнавать от третьих лиц? Я в бешенстве! - возмущается Вероника.

Сибирячка связалась с администраторами паблика, но они проигнорировали просьбу девушки удалить пост. Вероника пока не знает, как с этим бороться и как достучаться до администраторов группы.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Нужно идти к нотариусу»

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с юристом Инессой Рябининой. Она дала совет, как Веронике следует действовать в данной ситуации.

- Нужно пойти нотариусу и заверить, что эта фотография принадлежит Веронике. После этого написать запрос в службу сервиса этих социальных сетей, чтобы предоставили информацию, кому принадлежит группа «Институт благородных девиц». И направить претензию с требованием убрать фотографию. Если же не сработает, то подавать иск в суд.

Правда, услуги нотариуса и иск в суд - это дополнительные материальные траты.

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