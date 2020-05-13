«Спали посменно по 15 минут»: ветераны рассказали гостям, как прошли войну

Празднование 75-летнего юбилея Победы - самое долгожданное событие этого года. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы - большинство праздничных мероприятий были отменены. Больше всего Дня Победы ждут ветераны Великой Отечественной войны, а кто-то из наших новосибирских фронтовиков был даже приглашен на парад в Москву. И оставить без внимания главных людей праздника никак нельзя. Общественная палата Новосибирской области, как и в прошлые годы, организовала для ветеранов поздравление. Накануне Дня Победы председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по экологии и охране окружающей среды Ирина Хапко совместно с экспертом Общественной палаты организатором движения «Чистый берег» Ульяной Артамоновой поздравили новосибирских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках совместной акции «Большие дела начинаются с маленьких шагов».

Бережное отношение и забота о ветеранах - превыше всего. Все противовирусные меры были соблюдены, и кроме того, члены Общественной палаты получили удостоверения волонтеров.

- Ничто не может заменить человеческого общения и человеческих эмоций. Ветеранам важно видеть живые глаза и чувствовать нашу благодарность, - уверена Ирина Хапко. - Многие хотели бы поздравить ветеранов, но из-за режима самоизоляции это не представляется возможным. Я рада, что мы можем это сделать. И от лица всех россиян мы от души поздравляем ветеранов с праздником и дарим тепло наших сердец.

Несмотря на солидный возраст - некоторым героям более 100 лет, ветераны встречали гостей с радостью, шутили и даже рассказывали стихи. О тяжелых подвигах говорили только бесчисленные медали на наградных кителях.

Рецепт долголетия Михаила Мезина - доброе отношение к людям.Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

Михаил Алексеевич Мезин ушел на фронт добровольцем в 17 лет - в 1941 году. В 1942-м был ранен в Сталинградской битве. На вопрос о том, страшно ли ему было, отвечает, что о страхе никогда не думал. Цель была одна - попасть в окоп к немцам. Сейчас Михаилу Мезину 97 лет, но офицерская выправка сохранилась до сих пор. Признается, что оставаться бодрым духом ему помогают любовь и доброжелательное отношение ко всем людям.

Петр Андреевич Горьковский работал учителем начальных классов в Здвинском районе, откуда ушел добровольцем на фронт в декабре 1941 года. Был военным связистом, позже стал начальником радиостанции отдельного батальона связи. Рассказывает, что День Победы встретил в Вене, где на празднике танцевал венский вальс.

В свои 20 лет Петр Горьковский был назначен начальником радиостанции отдельного батальона связи.Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

Надежда Ивановна Юмашева в этом году празднует 100-летний юбилей, но за этот век она не потеряла молодого блеска в глазах. На фронт ушла в 21 год и была наблюдателем в летной части. Ее обязанностью было пристально следить за немецкими самолетами и передавать данные нашим зенитчикам. Вспоминает, как готовили посадочную полосу для наших самолетов. Аэродрома не было, линия фронта постоянно двигалась, да и об освещенной взлетно-посадочной полосе не приходилось и думать. Потому девушки-бойцы летной части расстилали для наших самолетов длинные белые полотна. Главная задача - быстро скатать и раскатать тяжелое полотно. Работали без отдыха, спали посменно по 15 минут.

Сейчас Надежда Ивановна живет в любви и заботе своих детей, внуков и правнуков - они говорят, что у них лучшая бабушка на свете.

Всю войну была бойцом-наблюдателем летной части.Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

Общественный деятель, эксперт Общественной палаты Ульяна Артамонова поделилась своими впечатлениями от встречи с ветеранами и рассказала о проводимой акции.

- Я считаю своим долгом поздравить ветеранов лично. Для меня это важно и близко. На своем примере я показываю, что молодое поколение должно помнить и ценить подвиг наших ветеранов, тружеников тыла, детей войны, - делится Ульяна Артамонова.

Рассказы ветеранов о событиях военных лет хотелось бы слышать как можно чаще и дольше. Эти воспоминания бесценны, как и подвиги наших победителей. Все ветераны - это люди с удивительной энергией, они рассказывают о военных годах с улыбкой. Их неиссякаемым оптимизмом хочется зарядиться и прожить свою жизнь так же достойно, как и они.