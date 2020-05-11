«Ребята, я не герой, а нормальный мужик!»: пожарный вынес из огня инвалида с ампутированными руками и ногами

День Победы 41-летний Дмитрий Крупин, командир местного отдельного поста пожарной части №121, встречал дома вместе со своей семьей – в поселке Новобибеево Болотнинского района. Но около шести часов вечера помощь спасателя понадобилась соседям.

- Ко мне прибежал сосед: рассказал, что горит дом, в котором живет 51-летний инвалид Толя: несколько лет назад он сильно обморозил руки и ноги, пришлось их ампутировать, - рассказал КП-Новосибирск пожарный Дмитрий Крупин. – Сам он выбраться точно бы не смог. Сосед пытался помочь, но он – астматик, и из-за дыма даже зайти туда не смог.

Дмитрий побежал к дому, попутно вызывая коллег с сотового. Когда он прибежал на место, то там все было в дыму.

- Первым делом спросил у соседа, была ли дома сожительница Толи: нужно было понимать, сколько там человек находится, - объясняет Дмитрий. – Дымом уже заволокло все, воздушная прослойка возле пола была примерно 20 сантиметров, и времени оставалось очень мало…

Сосед заверил: дома был только Анатолий, его сожительница ушла отмечать 9 мая к друзьям. Значит, вытаскивать из горящей избы нужно было его одного.

- Я полил майку водой из фляги, которая стояла во дворе, натянул ее на лицо и пополз в дом, полз до кровати Толи. Он к тому времени успел уже надышаться угарным газом: еще бы немного, и все, конец, - описывает дальнейшие события спасатель.

Но все обошлось: Дмитрий вынес из дома безногого инвалида. А потом даже спас его кресло-каталку! Понимал, что для соседа она сейчас все.

- Собственно именно кресло-то и полыхало. На нем лежали подушка, одеяло, простынь, - описывает Дмитрий. – Я его выкатил во двор и потушил водой из фляги. На удивление, внутри дома ничего от него не загорелось.

Та самая инвалидная коляска. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Так что когда приехали остальные пожарные, оставалось уже только проветрить дом. Но почему случился пожар? По вине спасенного соседа.

- Куча белья, которая лежала на инвалидном кресле, вспыхнула из-за непотушенного бычка, - объясняет Дмитрий. – Из-за такой неосторожности Толя чуть не погиб.

После ЧП глава поселка решил, что Анатолия перевезут в Дом инвалидов: его сожительница совсем за ним не присматривала, а там за ним будет постоянный уход. К слову, его спаситель Дмитрий себя героем не считает:

- Ребята, я не герой! Да так поступил бы любой нормальный мужик: просто я оценил обстановку, понял, что могу помочь, - говорит в интервью КП-Новосибирск пожарный.

А вот сыновья Дмитрия считают иначе:

- Мой старший сын, Саша, учится в академии МЧС, и ему только предстоит работа пожарного. Когда узнал о случившимся, прислал мне смс: «Папа, я тобой горжусь!». Ну что сказать? Приятно, - признается Дмитрий.

В ГУ МЧС по Новосибирской области также оценили поступок Дмитрия: решается вопрос о его награждении.

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