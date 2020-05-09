Как красноармеец за сутки создал духовой оркестр

«Родился мой прапрадедушка Наум Менделевич Шустин в Белоруссии в 1904 году, 21 декабря, в еврейской семье в городе Речница. В 16-летнем возрасте был призван в армию. Это произошло во время Советско-польской войны 1919 - 1921 годов», - эти слова - начало исследования, подготовленного новосибирской школьницей.

ШКОЛЬНИЦА НАПИСАЛА ОЧЕРК О СВОЕМ ПРАПРАДЕДЕ, ГЕНОЦИДЕ, ВОЙНЕ И МУЗЫКЕ

Девятиклассница Кристина Пархоменко изучила семейные фотографии, документы, расспросила семью. Собрав информацию, описала биографию прапрадеда. Получился целый очерк - описание военных будней фронтовика. Впрочем, школьница рассказала не только о нем, но и обо всей семье, оказавшейся в эпицентре страшных событий. Особенно страшных еще и оттого, что семья - еврейская. Фашистский геноцид не обошел стороной предков Кристины.

«Родной город Речицу не обошла трагедия. Так, отец прапрадедушки Наума и его семья погибли в 1941 году. В листе свидетельских показаний значится: «остался в оккупированном городе и был расстрелян немцами в Речице», - написала девятиклассница.

Рассказала школьница не только о родных, но и о целом поколении людей, ставших жертвами войны. Рассказала и о мирной жизни.

Кристина готовила исследование как выпускную работу для школы. Но отправила ее и на творческие конкурсы.

Наум Шустин был старшиной музыкального взвода.

В итоге новосибирская школьница стала лауреатом Всероссийского конкурса «Правнуки победителей», который на региональном этапе проводил Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов. Также стала лауреатом заочного тура конкурса «Национальное достояние России». Кстати, среди учеников новосибирского лицея № 200 оказалось сразу несколько ребят, которые успешно прошли заочный этап.

- А всего школьники подготовили 11 работ, посвященных участникам войны, 5 из них стали победителями заочного этапа конкурса. В лицее много учащихся, которые интересуются научно-исследовательской деятельностью, - рассказала «КП» - Новосибирск» учитель истории Вероника Воронцова. - Кристина очень хорошо учится, интересуется гуманитарными предметами. И вот провела большую работу.

Исследование получилось объемное, а мы предлагаем читателям несколько наиболее ярких фрагментов.

Наум Менделеевич женился в 1929 году и стал родоначальником большой музыкальной семьи.

«ВЗЯЛИ ЧЕМОДАН И СКРИПКУ»

«Дедушку Наума призвали в армию. Из призванных в армию парней формировались истребительные отряды, задачей которых была борьба с немецкими парашютистами-диверсантами и охрана стратегических объектов города: нефтехранилища, железнодорожного вокзала, военного городка. Из таких отрядов потом создавались партизанские отряды и ими же пополнялись воинские части. В составе воинских частей парни уходили на юго-восток. Им еще не выдали военную форму, но уже начали выдавать 5- и 25-зарядные винтовки. Дедушке выдали винтовку Мосина старого образца, так называемую «мосинку».

Когда на подступах к городу начались бои, стали эвакуировать людей, материальные ценности. Время от времени служащих отпускали из батальона домой помыться, переодеться. В один из таких дней, накануне бомбежки станции, пришел дедушка Наум. И тут немцы начали бомбить станцию Новозыбков. Когда дедушка услышал взрывы, побежал на станцию проверить дом, где он работал. Уже ночью вернулся и сказал жене, что надо сейчас же уходить из города. С собой он привел лошадь с телегой, которая оторвала вожжи и убежала, спасаясь от пожара. Хозяев он не нашел. Бабушка посадила всех четверых детей на телегу, и они погнали ее к сестре с двумя дочерьми. Самое интересное, что, кроме одного чемодана, они взяли и скрипку! На площади Ленина дедушка Наум в темноте наткнулся на свой батальон, окликнул сослуживцев и узнал, что их передвигают на другую позицию по тревоге. Велел жене ехать за беременной сестрой и ее дочками и выбираться самим. Тогда они расстались аж до 8 мая 1945 года. Бабушка повела лошадь за родственниками. Так показывают в фильмах, когда по дороге тянется вереница людей с лошадьми и повозками. Это был настоящий подвиг женщины, когда она в сентябре вывезла из города и спасла шестерых детей от 3 до 10 лет».

Армия, в которой воевал Наум Шустин, была в составе Волховского фронта.

КАК БОЙЦЫ САМИ СДЕЛАЛИ БАРАБАН

«Мой прапрадедушка - единственный из красноармейцев, построенных на плацу в городе Стародубе, имел звание старшины музвзвода. Поскольку звание было только у него, а все музыканты оказались рядовыми, его назначили командиром музвзвода. По рассказам прабабушки Иры, подъехала машина, из нее вышел командир и скомандовал тем, кто умеет играть на духовых инструментах, сделать три шага вперед. Дедушка и вышел. Ему навесили два кубика (что соответствует званию лейтенанта). Дальше - приказ, согласно которому наутро на плацу должен стоять духовой оркестр. Взводу был выдан мандат, позволявший найти и реквизировать духовые инструменты.

Музыканты кинулись искать инструменты по клубам, домам культуры. Нашли. Одна загвоздка - не могли найти барабан, но бойцов это не испугало: где-то в мастерской выточили держатели, тяги, винты креплений, ночью на скотобойне добыли шкуры, потом выжигали шерсть, сушили и натягивали на обручи. Отрепетировав пару маршей, дедушкин первый военный духовой оркестр на фронте был готов и утром стоял на плацу.

Конечно, музыканты не только играли на войне. Они также участвовали в боях, получали ранения, погибали, гатили дороги: пилили лес и укладывали бревна в несколько рядов на болотах, чтобы техника могла пройти. В военном билете стоит запись, что дедушка Наум с августа 1941-го по сентябрь 1944-го воевал в составе 41-го стрелкового полка 52-й армии, Волховский и 2-й Украинский фронт. А далее до декабря 1944-го - в 3-й стрелковой дивизии 52-й армии, 1-й Украинский фронт».

«ТАНЦЕВАЛИ НА ЗЕМЛЕ, СТОЯЛА ПЫЛЬ СТОЛБОМ»

«Еще одним достижением было то, что дедушка Наум предложил руководству города открыть в 1945 году городской парк культуры и пустить туда духовой оркестр. Содержать оркестр городу было не под силу, но музыканты согласились работать бесплатно. Это было удивительное событие для города, который был практически разрушен. Кинотеатр был разбит, театр сгорел, а радио считалось чудом. И в это время духовой оркестр играл для жителей шесть дней в неделю с 6 часов вечера до 12 часов ночи! Танцевали пары прямо на земле, черная пыль стояла столбом!

Но не все было хорошо - после войны было голодное время, люди действительно боролись за жизнь, поэтому прапрадедушка работал не только с оркестром. С раннего утра он ходил в артель «Стахановец» в цех шить обувь. В этой артели работали многие, и прапрадед смог организовать самодеятельность и там. Аккомпанировал мой прадед, Александр Шустин, которому было только 11 лет».