Акция «Фонарики Победы» в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Акция «Фонарики Победы» в Новосибирске 9 мая 2020 года - это альтернатива привычным для сибиряков праздничным прогулкам на набережной. Да, пока нужно поберечься и посидеть дома, но это прекрасная возможность подружиться с соседями. Тем более, что повод замечательны - День Победы. Ровно в 22.00 сибиряки с фонариками, свечами и смартфонами подойдут к своим окнам,чтобы почтить паять своих родных. Все самое интересное мы покажем в нашей прямой онлайн-трансляции.

Если и вы, уважаемые читатели, участвуете в акции, то присылайте фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. И они обязательно появятся в нашей трансляции.