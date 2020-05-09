2020-05-09T13:54:16+03:00
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Акция «Фонарики Победы» в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция акции «Фонарики Победы» в Новосибирске 9 мая 2020 года начнется в 22.00
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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Новосибирцев просят подойти к окнам со свечами и фонариками.Новосибирцев просят подойти к окнам со свечами и фонариками.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Акция «Фонарики Победы» в Новосибирске 9 мая 2020 года - это альтернатива привычным для сибиряков праздничным прогулкам на набережной. Да, пока нужно поберечься и посидеть дома, но это прекрасная возможность подружиться с соседями. Тем более, что повод замечательны - День Победы. Ровно в 22.00 сибиряки с фонариками, свечами и смартфонами подойдут к своим окнам,чтобы почтить паять своих родных. Все самое интересное мы покажем в нашей прямой онлайн-трансляции.

Если и вы, уважаемые читатели, участвуете в акции, то присылайте фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. И они обязательно появятся в нашей трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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