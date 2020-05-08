Воздушный Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Воздушный Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года - настоящий подарок, который военные сделали сибирякам в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за вспышки карантина в столице Сибири объявлен режим самоизоляции, так что от традиционного парада на площади Ленина пришлось отказаться. Но это не повод унывать: в нашей прямой онлайн-трансляции вы увидите самые яркие моменты полета военной авиации над городом!

А если и вам посчастливится снять красивые кадры воздушного Парада Победу, то присылайте свои фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самые яркие снимки и ролики мы обязательно опубликуем!