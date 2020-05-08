День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 - особенный праздник: прошло ровно 75 лет, как советская армия одолела фашистов. Но в этом году не будет привычного парада на площади Ленина, шествия «Бессмертного полка». Причина тому - эпидемия коронавируса. О том, как город встречает праздник в самоизоляции - в нашей онлайн-трансляции.

Поучаствуйте в нашей трансляции и вы: присылайте свои фото и видео с репетиции на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем на нашем сайте!

Поздравляем всех с Днем Победы! Добра и мирного неба над головой!