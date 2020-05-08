«Свеча памяти» в Новосибирске 2020: прямая онлайн-трансляция

Акция «Свеча памяти» в Новосибирске 2020 в этом году пройдет в необычном режиме: причина тому – вспышка короновируса. Традиционного шествия возле Монумента Славы не будет, но почтить память героев сибиряки смогут, не выходя из дома. Корреспонденты КП-Новосибирск расскажут обо всем самом интересном в прямой онлайн-трансляции.

Ровно в 22.00 новосибирцы могут зажечь свечи и подойти к своим окнам.

- Одновременно с зажжением свечей на всех теле-, радио- и интернет-каналах будет объявлена минута молчания, - рассказали в правительстве Новосибирской области.

Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции и вы: присылайте свои фото и видео с репетиции на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем в нашей трансляции.