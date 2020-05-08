Новосибирцы могут почитать газеты военного времени и узнать судьбу земляков-фронтовиков

2020 год объявлен Годом памяти и славы. В соответствии с указом президента архивы, библиотеки и музеи должны были подготовить коллекции документов о фронтовиках и событиях в тылу. В Госархиве Новосибирской области такие документы собирают постоянно.

В конце 2019 года на сайте Госархива появилась цифровая коллекция документов «Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны». В этой подборке - уникальные документы из разных разделов хранилища. Подробнее с ними нас знакомит археограф I категории Игорь Самарин.

Под Москвой в 1941 г. Фото: ГАНО: Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 177. Л. 14.

Подшивки старинных газет и фотографии сибирских частей

- В военные годы местные газеты для сельчан были единственным источником информации о событиях на фронте. Теперь в разделе «Районные газеты Новосибирской области» у нас собрано 120 подшивок газет. Эта коллекция интересна не только новосибирцам, ведь до 1944 года в состав региона входили территории Кемеровской и Томской областей, - говорит Игорь Валерьевич. - Другой раздел - «Фотографии». Он продолжает пополняться, но уже сейчас в нем 27 уникальных снимков 1941 - 1945 годов.

Об уникальности этих снимков можно судить даже по названиям: «Сибирские части идут к передовой», «Выдвижение орудия на передовую позицию под деревней Клематино», «Митинг, посвященный присвоению 133-й звания 18-й Гвардейской стрелковой дивизии», «Выступление Александра Покрышкина на III слете рабочей молодежи»…

Изображение обложки книги предоставлено ГАНО.

Еще один блок цифровой коллекции - «Документы». В нем содержатся списки эвакуированных в Новосибирскую область. А в разделе «Издания» можно ознакомиться с уникальным сборником документов об оборонной промышленности региона в годы войны.

- На базе документов именно новосибирского архива доказано, что треть всех снарядов, выпущенных на фронте по врагу, - новосибирского производства, - отмечает Игорь Самарин.

Фото: ГАНО.

Как новосибирцы на свои деньги подлодку построили

Есть в электронной коллекции рисунки новосибирцев, сделанные в те же военные годы. Раздел называется «Художественное творчество». В числе авторов - Иван Титков, который прошел всю войну артиллеристом-разведчиком. И он, кстати, народный художник России.

В разделе «Электронные выставки» представлены 16 выставок в цифровом формате. Например, такие: «Внимание! В небе Покрышкин!», «День Победы! 9 мая 1945 года в Новосибирской области», «Дети войны. 1941 - 1945», «Курская битва в лицах участников».

- Отдельно хочется сказать о выставке «Новосибирцы - фронту. 1941 - 1945». Одна ее часть посвящена легендарной 150/22-й Сибирской гвардейской добровольческой стрелковой дивизии. Вторая рассказывает о танковых колоннах, авиаэскадрильях и подводной лодке «Новосибирский комсомолец», которые были созданы на пожертвования новосибирцев, - знакомит нас с коллекцией Самарин.

Митинг, посвященный присвоению 133-й звания 18-й гвардейской стрелко- вой дивизии. Под Юхновым, март 1942 г. Фото: ГАНО: Ф.Р – 2371. Оп.1. Д.177. Л.6

Легендарная дивизия

Скоро в архиве сформируют еще одну выставку. Это будет подборка материалов о созданной в нашем регионе 18-й Гвардейской стрелковой дивизии. Она отличилась при штурме считавшегося неприступным Кенигсберга.

Кстати, сейчас сотрудники архива заканчивают работу над документальным сборником «Поколение, уходящее в вечность», который также посвящен этой дивизии. В нем будут содержаться документы Министерства обороны России, воспоминания ветеранов-фронтовиков.

А еще в этом году архив готовит выставку об эвакуации в Новосибирск театров, музеев, библиотек и культурных реликвий с западных регионов страны. Скоро новосибирцы смогут увидеть и эту подборку.

Конечно, Государственный архив - это документы не только о войне. Историки, студенты, аспиранты обращаются к фондам, готовя работы по разным историческим периодам. Будущие пенсионеры получают подтверждение трудового стажа и зарплаты.

Много запросов - по изучению родословной. Нужные данные есть в метрических книгах православных церквей, соборов, молитвенных домов, старообрядческих общин, римско-католических соборов, синагог. Все это тоже хранится в Новосибирском архиве. Разумеется, много ценных сведений доступно в интернете. Действует и специальное приложение «Архивная служба Новосибирской области. Изучение родословной».