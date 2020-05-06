«Им нужно сказать спасибо»: волонтеры вскапывают огороды пенсионерам

Волонтеры из молодежного центра «Патриот» и из ТОС «Северный» вышли на весеннюю акцию «Ветеран живет рядом». Молодые парни и девушки, вооружившись лопатами и граблями, отправились в гости к ветеранам и инвалидам, чтобы помочь им в работе на огороде. 29 апреля сибиряки обошли 11 адресов. Вместе с ними к ветеранам в гости заглянул и корреспондент «КП» - Новосибирск».

Копают и убирают

Николаю Михайловичу Бурде 92 года. Несмотря на свой возраст, сибиряк очень активный - может спеть, станцевать и даже на баяне сыграть, если попросить. Детство Николая Михайловича закончилось в шестом классе - отправили к станку работать на благо фронта.

Волонтеры в гостях у пенсионера уже не первый раз. Регулярно заглядывают к нему зимой и весной. То снег раскидывают на придомовой территории, то огород перекапывают, то мусор с участка помогают убрать.

Волонтеры помогают пенсионерам уже около 10 лет. Добровольцы есть всегда. Это и студенты, и школьники. Иногда к ним присоединяются ребята из организации «Молодая гвардия». Эти бойцы учатся в медицинском институте. Курирует ребят в этом непростом деле депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов. Помощь пожилым людям, организация подобных акций - одна из задач народных избранников. В целом в подобных акциях принимают участие до 20 - 30 человек.

- В этот раз в акции приняли участие 14 волонтеров. Мы готовились заранее, следили за прогнозом погоды и обзванивали ветеранов. Всегда предупреждаем их перед визитом, чтобы нам сразу же обозначили фронт работ, - объясняет Елена Воронина, председатель ТОС «Северный» и помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска Глеба Дебова.

Парней и девушек в штабе снарядили основательно. Обязательно выдали маски, перчатки и небольшой сухпаек: шоколадку и бутылку воды.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов. Фото: личный архив.

«Мы должны помогать ветеранам»

Следующий адрес - частный дом на улице Фадеева. Там проживает труженица тыла, ветеран труда и ветеран атомной энергетики и промышленности Галина Ивановна Синицина. Ей 91 год. Работала на ферме. В 1945 году переехала в Новосибирск, тут и осталась жить. Устроилась работать на завод - испытывала электровакуумные приборы.

Как только волонтеры перешагнули порог ее дома, выдала лопаты и вилы - нужно вскопать несколько грядок.

- Я картошку буду сажать. Земля хорошая, плодородная. Я с этих грядок по 20 - 25 ведер картошки собираю. Этих запасов мне на год хватает, - говорит пенсионерка. - Весной ребята мне очень хорошо помогли, перед оградой весь снег раскидали. Молодцы!

Молодое поколение всегда с радостью приходит на помощь пожилым людям и инвалидам. Волонтер Арина Аксенова уже второй год вместе с другими ребятами приходит на выручку пенсионерам.

- Я состою в штабе трудового отряда Калининского района центра «Патриот». Пенсионерам нужно помогать. Во-первых, среди них есть те, кто прошел войну и кому мы можем сказать спасибо за чистое небо над головой. Во-вторых, они в силу возраста уже не могут делать многие вещи, а мы здоровые ребята и в состоянии помочь не только себе и своим родным, но и другим нуждающимся, - считает Арина.

Ребята знают, что поступают правильно. Ведь услышать слова благодарности и увидеть улыбку на лице у ветерана для них лучшая награда.