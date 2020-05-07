2020-05-07T16:27:10+03:00
Общество

«На ней, как на джипе»: сибирский инженер собрал коляску для рыбаков и грибников-инвалидов

Изобретение уже прошло первые испытания - полный привод и глубокий протектор не справились только с рыхлым песком
Анна ПАШАГИНА
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Вода, грязь, песок изобретению нипочем. Фото: пресс-центр НГТУ.Вода, грязь, песок изобретению нипочем. Фото: пресс-центр НГТУ.
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Новосибирский инженер Иван Невзоров создал первую в мире инвалидную коляску-внедорожник. В ее основу легло предыдущие изобретение сибиряка - коляска-ступенькоход. На полноприводной машине с глубоким протектором резины инвалиды смогут ездить на рыбалку или в лес за грибами. Как работает это чудо техники и есть ли на него спрос, узнал корреспондент КП-Новосибирск.

Коляска-ступенькоход теперь оснащена полным приводом. Фото: пресс-центр НГТУ.

Коляска-ступенькоход теперь оснащена полным приводом. Фото: пресс-центр НГТУ.

ЛЮДИ ХОТЕЛИ НА ПРИРОДУ И ПЛЯЖИ…

Иван Невзоров занимается созданием колясок для инвалидов уже несколько лет. Коляску-ступенькоход инженер начал разрабатывать еще в 2012 году.

- Изначально я разрабатывал ее для своего друга, инвалида-колясочника. Разработка шла до 2016 года. Мы уже запустили коляску в производство. Изучая в дальнейшем просьбы потребителей, решили усовершенствовать уже готовое изобретение. Часто приходят запросы, что хотелось бы на коляске выезжать на природу, рыбалку, пляж, - рассказал КП-Новосибирск Иван.

Сказано - сделано. Инженеры принялись за модернизацию: добавили к уже разработанной коляске гусеничный режим.

Благодаря гусеницам коляска может преодолевать ступеньки. Фото: пресс-центр НГТУ.

Благодаря гусеницам коляска может преодолевать ступеньки. Фото: пресс-центр НГТУ.

А еще установили полный привод на четыре колеса и надели на них грязевую резину с глубоким протектором, который, как на крутом джипе, не позволяет водителю увязнуть в грязи.

- Коляску можно считать прекрасным вездеходом. Мы убедились в этом во время испытаний. Человек может поехать на рыбалку, в лес. Колеса способны преодолеть песок, грязь, ил, - объясняет инженер.

При этом коляска многофункциональная - инвалиды могут настроить задний привод и передвигаться по квартире.

На колесах - специальная резина. Фото: пресс-центр НГТУ.

На колесах - специальная резина. Фото: пресс-центр НГТУ.

«МОЖНО СРАВНИТЬ С ВНЕДОРОЖНИКОМ»

Когда с апгрейдом было покончено, Иван вместе с другом приступил к тестированию. Первые испытания прошли зимой. Коляска справилась с заснеженными улицами и преодолела высокие лестницы у подъездов.

- Чтобы проверить коляску в более жестких условиях, в апреле этого года мы отправились на берег озера в Юго-Западном жилмассиве. Мой друг проехал по песочному пляжу, да и водные преграды не были помехой, - говорит Иван. - И все-таки коляска смогла пройти не все испытания.

Забуксовала в рыхлом песке. Пришлось просить помощи у прохожих, чтобы выдернуть севший на пузо агрегат. В другой раз коляска застряла в глубокой грязи. Иван винит во всем низкий клиренс (расстояние между низкой частью коляски и дорогой).

- Да, мы будем дорабатывать устройство, - не стесняется неудачи Иван.

Спрос на новое изобретение есть. По словам Ивана, заявки поступают из разных точек мира.

- Очень заинтересовались коляской-вездеходом в арабских странах, там ведь много песка. Нам остается только ждать и надеяться, что скоро сможем расширить границы продаж, - подытоживает сибиряк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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