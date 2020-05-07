Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

7 мая в 12.00 начнется одно из самых красочных событий накануне Дня Победы - генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. И пусть привычного парада на площади не будет из-за вспышки коронавируса, горожане увидят яркое действо в небе над столицей Сибири.

В воздухе пролетят 10 воздушных судов: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. Корреспонденты КП-Новосибирск будут все транслировать в режиме онлайн на нашем сайте kp.ru.

Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции и вы: присылайте свои фото и видео с репетиции на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем в нашей трансляции.

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске.