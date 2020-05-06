«Смерть мамы от меня скрывали»: пенсионерку лечили от коронавируса, которого у нее не было

Жительница Новосибирска Лидия Глядельцева обвиняет врачей в халатности. Она считает, что из-за неверно поставленного диагноза ее мама умерла в инфекционной больнице №11. Дочка узнала об этом, когда пришла навестить родного человека. О смерти Людмилы Глядельцевой ей сразу не сообщили. По словам Лидии, больше двух недель врачи не могли поставить больной правильный диагноз.

«ТЕМПЕРАТУРА ДЕРЖАЛАСЬ НЕДЕЛЮ»

Людмиле Капустиной было 72 года. Всю свою жизнь она проработала воспитателем в детском саду имени Сергея Радонежского. После выхода на пенсию женщина вела активный образ жизни и очень любила гулять на свежем воздухе.

- 12 апреля моя мама вышла прогуляться. Вечером у нее поднялась температура до 37, стало больно ходить в туалет. Мы подумали, что она застудила ноги, и у нее начался цистит. Я приехать не смогла, дети болели, - рассказала «КП-Новосибирск» дочка Лидия. – Я предложила маме вызвать врача, но она отказалась.

На следующий день, 13 апреля, Людмила была бодра и заверила дочку, что цистит прошел, а вот температура так и держится. Лида все-таки убедила маму вызвать врача на дом.

- Мама начала лечиться от простуды. Так продолжалось до пятницы, 17 апреля. В этот день температура поднялась до 38,8, и она снова вызвала врача на дом. Доктор, по словам мамы, не осмотрев ее, поставил диагноз – панкреатит и выписал антибиотики, - продолжает рассказ сибирячка.

Женщина начала пить таблетки, но температуру сбить так и не удавалось. Тогда Лидия начала бить тревогу.

- В воскресенье, 19 апреля, я приехала к маме сама. Договорилась с одной из частных лабораторий, чтобы у мамы взяли общий анализ крови. 20 числа удалось сдать анализ, надо было ждать результаты. В тот же день мы снова вызвали врача. Медик сказал пить парацетамол и ушел. Он даже не осмотрел маму, - говорит Лидия.

Врачи поставили подозрение на кишечную инфекцию и отправили пенсионерку на госпитализацию. Фото: Лидия Глядельцева.

«ЕЕ НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ К АППАРАТУ ИВЛ»

Результаты анализов пришли на следующий день. Один из показателей - С-реактивный белок при норме «5» зашкаливал – «94,2». Сестра Лидии отнесла анализы в больницу, чтобы получить консультацию. Врач, изучив бумаги, выписал направление на госпитализацию и в графе «диагноз» под вопросом поставил кишечную инфекцию.

- Мы вызвали маме скорую. Приехавшие врачи поставили двустороннюю внебольничную пневмонию. Могу предположить, что такие выводы они сделали, потому что она тяжело дышала. Маму в тяжелом состоянии увезли в инфекционную больницу №11, туда направляют всех с подозрением на коронавирус, - объясняет сибирячка.

При госпитализации у Людмилы забрали паспорт и телефон. Пенсионерка не могла поддерживать связь с родственниками.

- Я звонила в больницу по всем номерам, которые есть на сайте. Никто трубку не брал. В итоге мне удалось дозвониться до главврача, но она назвала мне все те же номера, где одни гудки. Когда я сказала, что они не отвечают, услышала: «Дозванивайтесь». Через знакомых мы узнали, что мама лежит в палате на 6 этаже. Состояние было средней степени тяжести, но к аппарату ИВЛ ее не подключили, - говорит Лидия.

По словам женщины, она звонила в поликлинику по «70 раз за день». Все ее попытки заканчивались провалом. Только 29 апреля главный врач сориентировала Лиду по часам приема. На общение с дежурным врачом отводилось время: с 14.00 до 16.00. Получив долгожданную информацию, женщина поехала в больницу.

Причина смерти. Фото: Лидия Глядельцева.

«У НЕЕ НЕ БЫЛО КОРОНАВИРУСА»

На пороге инфекционки Лиду встретил ОМОН. Пройдя «блокпост» женщина отправилась прямиком к дежурному врачу, чтобы узнать хоть что-то о состояние мамы. Дежурный не смог дозвониться на этаж, где лежала пенсионерка, и пошел искать ее лечащего врача.

Лида была в нервном ожидании. Новость, с которой вернулся врач, ошарашила.

- Он мне сообщил, что мамы не стало два дня назад. Почему мне никто не позвонил и не сказал об этом? Почему я никуда такое долго время не могла дозвониться? Да, у нее брали анализ на коронавирус, но он оказался отрицательный. Когда получили заключение патологоанатома, то в диагнозе указали, что мама умерла от левожелудочковой недостаточности. Если по-простому от острой сердечной недостаточности, - говорит сибирячка. – Получается последние дни ее лечили от вируса, которго не было, а может не лечили вовсе? Кто ответит мне на эти вопросы? Смерть мамы от меня скрывали!

Лидия не собирается оставлять произошедшее просто так. Она задает справедливые вопросы: почему так долго ее маме не ставили диагноз, не назначали обследований? Почему назначали антибиотики, не выяснив причины недомогания, почему не сделали элементарный анализ крови? Как диагностировали пневмонию, которой в итоге не оказалось, и зачем же тогда увезли в госпиталь для людей с другим диагнозом? Женщина собирается писать заявление в страховую компанию и прокуратуру, она хочет, чтобы виновные были наказаны.

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