«Да чтобы у них все волосы повыпадали»: иностранцы затравили сибирячек за афрокосички

На сестер-парикмахерш из Новосибирска Регину и Алину Малинаускайте обрушился шквал критики из-за океана. Девушек проклинают афроамериканцы - обвиняют в присвоении их культуры. Все из-за того, что у сестер свой салон по плетению афрокосичек, афрокудрей и дредов. Именно эти прически так задели чувства африканцев. Корреспондент КП-Новосибирск разбирался в подробностях этой истории.

Алина и Регина в индустрии красоты давно: 9 лет плетут клиентам косы. Казалось бы, в этом нет ничего криминального. Но вдруг в «Инстаграм» девушек набежала армия иностранцев, и они оставляют не комплименты, а ругательства.

Сибирячек обвиняют в расизме и желают, чтобы у их клиентов выпали волосы. Фото: instagram/double_way

- Еще летом к нам пришла маленькая девочка, и мы заплели ей радужные косы. Сфотографировали работу и выложили в «Инстаграм». Пост постепенно набирал популярность и вышел в топ. К нам на страничку начали заходить иностранцы, и понеслось, - рассказала КП-Новосибирск Алина.

Оказалось, пост был выложен не в то время и не в том месте. Дата публикации совпала с ЛГБТ-парадом, который проходил в Америке. Иностранцы увидели фотографию ребенка с радужными косичками и не смогли пройти мимо.

- Они решили, что мы прививаем детям какие-то вещи, связанные с ЛГБТ. Хотя никакого подтекста у этой прически не было. Ребенок захотел яркую прическу - почему бы и нет? И для нас это просто радуга, а не какой-то флаг, - объясняет сибирячка.

Девушкам досталось от критиков. Фото: instagram/double_way

Гневные комментарии сыпались на хозяек салона один за другим: «Why do they have transgender flags in the hair?» («Почему у нее прическа с флагом транссексуалов?»), «It's not nice!» («Это не мило!»). А потом под горячую руку попали все афрокосы и дреды, сделанные клиентам. Вот уже несколько месяцев девушки отбиваются от иностранных гостей-хейтеров, которые пишут, что русские с африканскими косами на голове выглядят смешно. Впрочем, это еще мягкий комментарий.

- Нам пишут пожелания, чтобы у наших клиентов выпали волосы. И вообще обвиняют в том, что мы присвоили себе прически афроамериканцев и плетем косы только белым женщинам и девушкам. Они напирают на то, что такие косы - традиция именно афроамериканской моды, а мы воруем их идеи, культуру, - вздыхает Алина, добавляя, что вообще-то косы заплетали и девушки на Руси, и в Египте носили парики с подобными плетениями…

После публикации фотопроекта критика частично прекратилась. Фото: instagram/double_way

Но с иностранцами в полемику сибирячки решили не вступать. Попытались примириться. Заплели косы темнокожим моделям. Выставили их фото в «Инстаграм».

- Людей с африканскими корнями найти в Сибири довольно сложно, но мы все-таки нашли, - говорит хозяйка салона.

Сейчас сестры надеются, что критики утихнут. Хотя гневные комментарии все равно появляются, но пореже.

- На самом деле половина причесок, которые мы делаем, не имеют к афроамериканцам никакого отношения. Например, цветной водопад. Но все почему-то зацепились за эти косички, - добавляет Алина.

