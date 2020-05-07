2020-05-06T11:24:24+03:00
Общество

Не ходите больше в офис, справка на дом прилетит

Или как получить услуги электроснабжения онлайн
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Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».
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Сегодня решение повседневных вопросов удаленным способом - это не только удобно, но и просто жизненно необходимо. Новосибирскэнергосбыт в течение прошлого года вел активную работу по созданию удобной среды для дистанционного решения обращений своих клиентов. И в настоящий момент результаты проделанной работы востребованы, как никогда раньше.

Все вопросы, связанные с энергоснабжением, теперь можно решить, используя домашние гаджеты. А вот будет это компьютер, планшет или смартфон - дело вкуса и привычек каждого.

На днях компания запустила на своем сайте обновленный личный кабинет для физических лиц, адаптированный под мобильные устройства.

Пройдя несложную процедуру регистрации, на главной странице кабинета вы увидите список всех услуг, за которыми привыкли обращаться, совершая визиты в офис АО «Новосибирскэнергосбыт».

Владельцы личного кабинета могут:

• передать показания электросчетчика;

• оплатить электроэнергию и узнать задолженность;

• настроить автоплатеж;

• проверить историю платежей;

• оставить заявку на переоформление лицевого счета;

• получить справку об отсутствии задолженности;

• заказать замену электросчетчика и прочие услуги.

Кабинет спроектирован так, чтобы все вопросы можно было решить быстро и легко. Но если у вас на первых порах возникнут трудности, всегда можно воспользоваться понятной видеоинструкцией по любой из ключевых услуг.

Если все же у вас остались нерешенные вопросы, не забывайте, что большинство ответов можно найти, нажав на кнопку «Помощь и справка» в правом верхнем углу экрана.

Те, кто просто хочет передать показания электросчетчика и оплатить электроэнергию, могут сделать это на сайте в разделе «Частным лицам», минуя регистрацию в личном кабинете.

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