Спрос ниже - выбор шире

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры коснулись практически всех сфер экономики. На одну неделю по распоряжению регионального правительства были приостановлены стройки. После принятых послаблений рабочие все-таки вернулись на свои места. Как в итоге скажется этот кризис на строительной отрасли? Как на ней отразился режим самоизоляции? В каком порядке сейчас работают компании? Сохранился ли спрос на новостройки? Эти и другие вопросы мы обсудили в рамках дискуссионного клуба, организованного в пресс-центре «Комсомольской правды».

Выбор - главный бонус

- Как именно изменилась работа на строительных площадках?

Лариса Владимировна Неретина, руководитель отдела продаж ООО «Новосибирский квартал»:

- В это непростое время мы не можем позволить себе остановиться, ведь у нас есть обязательства и перед покупателями, и перед сотрудниками. Поэтому мы продолжаем работать, соблюдая меры защиты, а это и медицинские маски, и дезинфицирующие растворы, и необходимое санитарное расстояние. И рабочие на стройплощадках, и сотрудники офиса обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. И для клиентов у нас также есть все необходимое.

- Новые условия должны еще больше развернуть застройщика в сторону покупателя? Появляются ли какие-то бонусы, более интересные предложения?

- Если говорить о спросе на недвижимость, к настоящему времени мы подошли с большим арсеналом сданных домов и не проданных в них квартир. А это всегда было интересно - купить квартиру в новостройке и вместе с этим не переживать, будет ли дом достроен.

Сейчас мы даем нашим клиентам возможность выбрать: они могут купить квартиру или в сданном доме и сразу получить ключи, или в строящемся с большой степенью готовности. Ведь не секрет, что многие молодые семьи живут либо с родителями в родительской квартире, либо в арендованном жилье. Покупка же квартиры в готовом новом доме решает сразу несколько задач:

• можно переехать от родителей;

• можно не снимать квартиру в ожидании, когда дом будет построен;

• можно жить в своей квартире, обустраивая собственный быт.

Ведь практически одновременно с покупкой жилья в сданном доме наши клиенты получают ключи от заветной квартиры. При этом решается сразу несколько вопросов: теперь есть своя квартира в новостройке, куда можно переехать, при этом сохраняя полное спокойствие.

- Сохранится ли спрос на новостройки?

- На мой взгляд, в ожидании более удачного времени для покупки новой квартиры и переезда проходит жизнь. Теряется время, а это невосполнимый ресурс. Всем известно, что только домашний уют и комфорт дают человеку уверенность в себе, радость от каждого дня. Поэтому наши покупатели не останавливаются - решают жилищный вопрос, и в этом им помогают новые государственные ипотечные программы. Сниженная процентная ставка облегчает ежемесячную нагрузку при погашении ипотечных кредитов, а это немаловажно.

- Как отразится на ценах введение карантина и ослабление рубля?

- Ни карантин, ни ослабление рубля, увы, не снижают стоимость строительных материалов. А это значит, что цены на новостройки снижаться просто не могут.

- Не встанут ли стройки из-за отсутствия стройматериалов?

- Я не могу говорить о других. А наши объекты полностью обеспечены необходимыми стройматериалами, у нас заключены долгосрочные контракты с производителями и поставщиками, которые никогда не подводили. Мы пережили не один кризис: в Барнауле компания начала свою деятельность в 1998 году, в Новосибирске - в 2008 году. Думаю, все помнят те кризисы. И если тогда мы справились с ситуацией, а тогда мы были и неопытнее, и менее оснащены, то и сейчас, имея огромный опыт, профессиональных сотрудников и надежных партнеров, мы справимся.

- Будут ли вводиться на рынок новые объекты?

- Сегодня мы ведем работу на трех площадках: это микрорайон Фламинго, многоэтажный Дом на Дачной, начаты работы по возведению домов в третьем кольце в рабочем поселке Краснообск (строительство домов в западной части второго кольца уже завершено). Во Фламинго из 40 домов построено и введено в эксплуатацию только 11. На стадии строительства - 6 домов. Да и с остальными мы затягивать не будем - микрорайон растет и будет завершен тогда, когда и планировалось.

Строится Дом на Дачной, возводится каркас здания. Здесь мы тоже не останавливаем работу. Во втором кольце Краснообска мы работу завершили, но дома в третьем кольце сейчас на стадии проектирования. По двум из них уже начаты строительно-монтажные работы.

Екатерина Сергеевна Толкачева. Фото: Артем ИОНОВ.

Людям не до покупок

- Расскажите, как сейчас построена работа в строительных компаниях. Что изменилось?

Екатерина Сергеевна Толкачева, генеральный директор ООО «Зеленый Дом»:

- Те процессы, которые можно осуществлять в дистанционном формате, сейчас преимущественно осуществляются дистанционно. Количество очных прямых контактов с коллегами, партнерами, клиентами, поставщиками, подрядчиками, органами власти существенно сокращено. Работы же на строительных площадках осуществляются в обычном режиме, просто с усиленными мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

- Что можно сказать о покупательском спросе? Люди сейчас все-таки не стремятся выходить из дома, тем более делать большие покупки… И ведь, кстати, правительство объявило о запуске льготной ипотеки - как идут дела в этом направлении?

Владимир Васильевич Голованов, Агентство недвижимости «Квадротека»:

- Введение режима самоизоляции в конце марта положило конец всплеску покупательской активности. По нашим оценкам, покупательский спрос снизился на 10 - 15%. Сделок по льготной ипотеке с участием новых клиентов не было, так как времени для ее реализации прошло недостаточно.

Екатерина Сергеевна Толкачева:

- По нашим данным, спад продаж составляет порядка 20%. Однако если говорить про загородное жилье, то я ожидаю существенного роста продаж по огромному количеству причин. Это и развитие так называемой сельской ипотеки под 3% годовых на весь период кредитования, и увеличение доли людей, работающих дистанционно (по предварительным оценкам, до 25% сотрудников могут не вернуться обратно в офисы), и стремление увеличить площадь жилища для более комфортного проживания семей. Может даже появиться тренд на рабочие кабинеты и раздельные спальни для супругов. Посмотрим.

- Возможно ли сегодня купить квартиру дистанционно?

Владимир Васильевич Голованов. Фото предоставлено Агентством недвижимости «Квадротека».

Владимир Васильевич Голованов:

- Дистанционно провести саму сделку пока технически невозможно, хотя крупные банки уже начинают это делать.

- Есть ли проблемы с финансированием строек? Возможно ли сокращение объемов строительства?

Екатерина Сергеевна Толкачева:

- Мы мало используем внешнее финансирование, поэтому пока проблем не ощутили. Более интересным является вопрос с прогнозированием будущего спроса, с платежеспособностью населения.

Владимир Васильевич Голованов:

- Наиболее вероятно снижение покупательского спроса. И вернется он к привычному уровню преимущественно через полгода-год.

Иван Иванович Шмидт. Фото предоставлено пресс-службой Министерства строительства НСО.

Строительная отрасль региона возобновила свою деятельность

Иван Иванович Шмидт, министр строительства Новосибирской области.

- Строительная отрасль региона возобновила свою деятельность спустя неделю после введения в Новосибирской области ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Минстроем совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГСН был разработан план неотложных мероприятий по предупреждению возникновения коронавируса. Согласно документу строительные организации должны уведомить минстрой о своем решении возобновить работу и самостоятельно, за свой счет, обеспечить санитарно-противоэпидемические мероприятия, а также создать на предприятиях все условия для того, чтобы сберечь здоровье работников.

На 29 апреля 2020 года в минстрой НСО поступило почти 1451 уведомление от предприятий строительной отрасли о возобновлении работы. На них трудятся почти 40 тысяч работников.

Контроль за соблюдением этих правил осуществляется одновременно разными контролирующими органами: Ростехнадзором, Государственным строительным надзором, Роспотребнадзором и др. Строительная отрасль - достаточно регламентированный сегмент рынка, поэтому, когда было принято решение о возобновлении работы строительной отрасли, предприятия просто перегруппировались и обросли дополнительными мерами защиты.

Безусловно, строительной отрасли необходима поддержка. Последние два года были сложными для строительного комплекса - проводится реформа отрасли с переходом на эскроу-счета. Теперь еще свои коррективы внесли ограничительные меры в связи с коронавирусом. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается целый пакет мер поддержки, но пока они носят общий характер, конкретики применительно к регионам еще нет. Хотя некоторые из них уже стартовали в нашем регионе - например, в части снижения процентной ставки по ипотеке. Ипотечные кредиты под 6,5% уже начал выдавать Сбербанк, ведется работа и с другими банками. Прорабатываются механизмы льготного кредитования строительных компаний.