Tele2 рассказали, как коронавирус поменял жизнь абонентов и какие новинки предлагает компания своих клиентам в условиях самоизоляции

Работать «не выходя из кухни», с одной стороны, удобно и комфортно, с другой, очень важна оперативность в общении. Что для этого нужно? Несомненно, хороший интернет. Tele2 сумела найти решения для обеспечения быстрым интернетом каждого абонента. На пресс-конференции «Месяц в режиме онлайн» руководители сибирского подразделения рассказали о том, как изменилась жизнь абонентов и какие новинки предлагает сейчас оператор.

Режим-онлайн собрал участников конференции из каждого региона Сибири. Фото: OOO «T2 Мобайл».

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ РАСТЕТ

Сибиряки на самоизоляции все чаще пользуются мобильной связью. В Tele2 зафиксировали рост на 8% голосового трафика (сравнивали со 2 по 23 марта, когда народ еще выходил из дома) в целом по Сибири. Примерно такие же цифры бывают в новогодние каникулы, когда люди поздравляют друг друга с праздниками, отправляя голосовые сообщения в мессенджеры.

Живое общение временно заменило общение виртуальное - звонки новосибирцев «подросли» на 3%, а интернет-трафик данных - на 6%. При этом изменились и локации, в которых нагрузка на сеть стала выше - из делового центра города трафик сместился в спальные районы и пригород. Эта тенденция продолжает набирать обороты, а в теплые майские дни абонентов, которые будут активно использовать голосовую связь и мобильный интернет в пригороде и за городом, возможно, станет больше.

В Tele2 говорят, что готовы к нагрузкам на сеть. В крупных жилмассивах, в пригородах и дачных поселках уже запустили около 40 новых базовых станций в частотном диапазоне 1800 МГц. Использование этого диапазона позволяет разворачивать сети в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций (по сравнению с диапазоном 2600 МГц, в котором работали первые базовые станции 4G в России). Сигнал лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество мобильного интернета.

Ведущие специалисты Tele2 рассказали о новинках и плюсах оператора. Фото: OOO «T2 Мобайл».

БИЗНЕС УШЕЛ В ОНЛАЙН

Заметнее всего изоляция повлияла на поведение корпоративных клиентов. Стали популярны тарифы с большим пакетом мобильного интернета, спрос на которые вырос в среднем на 10%. В основном их используют для организации удаленной работы. Здесь не обойтись без покупки модемов и роутеров, их продажа также выросла в среднем на 5%.

Рассылка оповещений для своих клиентов - важная часть работы каждой компании в период самоизоляции. Поэтому вдвое вырос спрос на услугу «SMS-Таргет».

В условиях хоум-офиса должна быть возможность ответить на любой входящий звонок и переключить клиента на нужного специалиста, находясь при этом дома или даже на даче. Услуга «Корпоративная АТС» стала более востребована на 5%.

СОТРУДНИКИ «НА СВЯЗИ»

Кстати, сами сотрудники Tele2 не оказались исключением и тоже перешли на удаленку. К началу апреля возможность работать из дома перешли около 98% сотрудников компании по всей Сибири.

- За первую неделю удаленки мы вывели все коммуникации в независимые онлайн-каналы. Мобильная почта, приложение для сотрудников, SMS-информирование. В специальном мобильном приложении для работников «На связи» компания открыла горячую линию по выводу сотрудников на удаленную работу, опубликовала простую памятку о том, как настроить все нужные системы самостоятельно, - рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Как известно, все операторы мобильной связи были отнесены к непрерывно действующим организациям. Потому салоны Tele2 продолжают работать в обычном режиме, но с нюансами. Так, персонал салонов встречает клиентов в масках и перчатках, также в салонах стоят средства дезинфекции.

Фото: OOO «T2 Мобайл».

ЦИФРОВОЙ ДОМ ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Люди сейчас находятся постоянно дома. А ведь так хочется сменить обстановку. Для всех, кто думает также Tele2 запустила «Дом по другим правилам», в который можно попасть буквально в 2 клика.Здесь можно подтянуть свои кулинарные навыки на уютной кухне, где вас ждут эфиры с лучшими шеф-поварами, пообщаться с компанией за приготовлением коктейля в специальном чате или отдохнуть на концерте-квартирнике в гараже.

- Наша отдельная гордость - это гостиная, - отмечает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев. - В ней можно пригласить близкого человека на свидание в одной из комнат дома или даже устроить целую вечеринку. Это делается очень просто - нужно всего сделать несколько тапов, а приглашение отправляется в мессенджер или в личное сообщение в соцсеть. Сервис уже работает, а на майские праздники мы устроим настоящее новоселье и отметим это трансляцией живого концерта. Зайти в «Дом по другим правилам» может каждый, не важно, клиентом какого оператора он является.

Фото: OOO «T2 Мобайл».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В ТВОЕМ СМАРТФОНЕ

Конечно, для людей важны не только развлечения. Сейчас всех волнуют последние новости о коронавирусе. Когда изобретут вакцину? Сколько сейчас заболевших? Ситуация меняется каждый день, и информации все больше. Компания Tele2 понимает, как важно клиентам получать ее вовремя, поэтому звонки на федеральные горячие линии по коронавирусу для своих клиентовс делала бесплатными, а сайт стопкоронавирус.рф доступны также всем абонентам оператора вне зависимости от баланса.

Есть и те, кто сейчас находится не рядом со своими близкими, а вынуждены ожидать рейсов в Россию за рубежом. Здесь выручают мессенджеры. Tele2 поддерживает своих клиентов, находящихся за рубежом, - они могут абсолютно бесплатно обмениваться сообщениями в WhatsApp, Viber и «ТамТам» с новой услугой «Безлимитные мессенджеры за границей».

SIM-КАРТУ ПРИВЕЗЕТ ТАКСИ

Как можно заказать SIM-картуTele2и почти избежать контакта с людьми в этом процессе? В интернет-магазине оператора сейчас появилась кнопка «Госуслуги», которая предлагает заполнить информацию, необходимую для заключения договора, через этот сайт. Пользователю достаточно подтвердить свое согласие с передачей сведений с портала «Госуслуг» в Tele2, и система автоматически перенесет в онлайн-форму ФИО абонента, паспортные данные, год рождения, место жительства и другую информацию. Кроме того, Tele2 запускает расширенную доставку SIM-карт в регионах Сибири с одним из агрегаторов такси. Водитель доставит SIM-карту с инструкцией по активации клиенту, а после можно самостоятельно зарегистрировать SIM-карту в сети и дистанционно подтвердит свою личность. Сервис пользуется спросом. С начала периода изоляции количество онлайн-заказов SIM-карт в Сибири выросло в 2,5 раза.