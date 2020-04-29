Диагноз «коронавирус» как причина для отсрочки платежа

Как известно, жизненно важные для общества структуры не приостановили свою работу. Банки также входят в этот список. В непростой период государство ввело комплекс мер поддержки - всевозможные отсрочки, сниженные процентные ставки, кредиты на особых условиях. Насколько реально воспользоваться этой помощью? Мы пообщались с управляющим Сибирским филиалом ПСБ Денисом Голубевым и узнали, как банковская сфера отреагировала на призыв государства помочь населению.

- Денис Юрьевич, расскажите, как в целом изменилась работа банка во время пандемии коронавируса.

- Новосибирские офисы ПСБ продолжают работать, но по скорректированному графику. Наши сотрудники консультируют клиентов по всем актуальным вопросам как в отделениях, так и по телефону. При этом мы рекомендуем клиентам не приходить в отделение, если есть возможность решить вопрос в мобильном или интернет-банке или обратившись за консультацией по телефону в колл-центр. Сегодня практически все продукты и услуги банка доступны в режиме онлайн.

- Сейчас все говорят: банки идут навстречу заемщику. Это действительно так? Какие меры поддержки есть и реально ли ими воспользоваться?

- В связи с текущей экономической ситуацией мы ввели ряд важных мер для поддержки клиентов, которые действительно попали в сложную финансовую ситуацию. Некоторые люди сейчас не могут обслуживать кредиты в связи с потерей работы или сокращением дохода. Банк рассматривает обращения заемщиков, предлагая продление сроков кредита, чтобы снизить финансовую нагрузку. В частности, мы предлагаем новосибирцам вариант реструктуризации долга с полной отсрочкой платежей. Эта услуга доступна тем, у кого диагностирован коронавирус; тем, кто сейчас на карантине; или тем, у кого значительно снизился или вовсе утерян доход. Отсрочка предоставляется на срок до полугода. Мы продлили срок подачи документов, подтверждающих уплату страхового взноса при продлении договоров страхования для всех программ ипотечного кредитования, до 1 июля. Делаем реальные шаги навстречу нашим клиентам.

- Сегодня кажется - мир замер. И крупные покупки люди отложили на потом. Оформляют ли сейчас новосибирцы ипотечный кредит? Количество обращений на прежнем уровне?

- Мы продолжаем выдавать ипотечные кредиты. Ипотечные центры - в Новосибирске их два - работают. Все действующие программы мы сохранили. Ставки по программам с государственной поддержкой - а это семейная и военная ипотека - не повышались. Сейчас востребован кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой госпрограммы поддержки граждан и строительной отрасли. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке 6% можно до 15 мая.

- Благотворительность, добровольчество - сейчас это не просто тренд, это реальность, которая помогает нам держаться друг за друга, чувствовать плечо незнакомого человека. Бизнес уже подключился к этому направлению. ПСБ, мы знаем, тоже не остался в стороне.

- Да, это так. На основе платежной системы «Мир» мы запустили проект по оказанию помощи врачам в борьбе с коронавирусом. С каждой онлайн-транзакции, проведенной по карте «Мир», 1 рубль переводится в пользу благотворительного фонда «Живой». Фонд собирает заявки с больниц по всей стране и направляет им необходимую экипировку и оборудование. Каждый из нас, оставаясь дома, может оказать помощь медицинским сотрудникам. Совершая платежи онлайн, держатели этих карт становятся участниками акции #МирПомогаетВрачам. Так, помогая друг другу в жизни, на работе, дома, мы сможем преодолеть этот непростой период.

В преддверии майских праздников я хотел бы пожелать всем мира, добра, оптимизма и здоровья. Берегите себя и своих близких!