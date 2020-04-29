Коронавирус не сбил с пути: как работает железная дорога в условиях пандемии

В условиях пандемии коронавируса в работе многих предприятий города Новосибирска можно увидеть изменения. Кто вовсе закрыл двери, другие предприятия сократили объемы производств. Но железная дорога - аорта кровеносной системы страны - не может себе позволить остановить движение. В управлении Западно-Сибирской железной дороги рассказали, как сегодня работают предприятия, что изменилось с появлением новых реалий.

Кристальная чистота локомотивов

«КП» - Новосибирск» побывала в разных подразделениях структуры, пообщалась с их руководителями и узнала, какие дополнения внес коронавирус в работу железнодорожников.

Так, в эксплуатационном локомотивном депо Новосибирск первым делом разделили движение по зданию депо офисных работников и локомотивных бригад - для них открыты разные входы в здание. Впрочем, почти все сотрудники офиса работают сейчас на «удаленке». В депо же находятся первый руководитель, главный инженер и начальники отделов.

Локомотивные бригады работают в прежнем режиме. В пункте явки они и раньше проходили предрейсовый медосмотр, так что распорядок работы данного пункта не изменился. В то же время кое-что добавилось - выдача дополнительных средств защиты (антисептик, защитные маски и перчатки), а также обязательное измерение температуры работников бесконтактным термометром сразу же на входе в здание депо. А свой маршрут машинисты уже давно получают в электронном виде. У каждого - пластиковая карта наподобие банковской. Машинист вставляет карту в считыватель на терминале, где появляется вся информация о его поездке. Таким образом, ранее внедренные инновационные подходы сыграли на руку организованной системе перевозок.

Начальник локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги Сергей Калашников рассказал, что со всеми сотрудниками проведены инструктажи, а машинисты перед каждой поездкой проходят своеобразный экзамен.

- По теме коронавируса проводится инструктаж, который машинист в обязательном порядке читает также на экране терминала перед каждой поездкой. Там есть вся информация: как себя вести в случае обнаружения признаков коронавируса у себя или у другого человека. После - краткое тестирование по полученному материалу. Только после успешных ответов на вопросы беспристрастный терминал выдает допуск, и можно приступить к работе. И так перед каждой поездкой, - подчеркивает Сергей Калашников.

Еще одна мера безопасности - обязательный клининг. Специальная служба регулярно обрабатывает кабины машиниста и снаружи, и, самое главное, внутри. Обработке подвергаются все сиденья и ручки дверей, в кабине машиниста - пульт управления и все, чего касается человек в ходе работы.

- Дезинфицирующих средств хватает: проводятся централизованные закупки, и недавно мы получили большую партию. Работники в полном объеме укомплектованы средствами защиты, - сообщил руководитель подразделения, проводящего дезинфекцию локомотивов, Дмитрий Смоляков.

Уборка и дезинфекция в кабинах ведется круглосуточно. Естественно, в пассажирских электропоездах точно так же, со всей ответственностью, обрабатываются вагоны перед каждым выходом составов в рейс. Безопасность людей - основная миссия каждого железнодорожника, и сегодня эти слова получили дополнительный смысл. Обрабатываются все сиденья, ручки, поручни.

Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск - одно из крупнейших в Сибири, соответственно, здесь проводится большой объем работы. Сегодня сюда командированы локомотивные бригады из других депо. По-прежнему необходимо осуществлять грузовые перевозки из нашей и соседних областей. К перевозке предъявляют уголь, продовольственные товары, зерне, семена и другие номенклатуры грузов. Пассажирский поток в непростых эпидемиологических условиях временно снизился, но машинистов пассажирского движения переориентировали на грузовое. Все люди продолжают работать.

Сначала - обработка рук, а потом - в путь!Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

Объемы погрузок растут каждый месяц

Продовольственные товары должны транспортироваться без задержек в прежнем объеме. Новосибирское управление железной дороги ежедневно отслеживает этот процесс. Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов рассказал о приросте грузоперевозок продовольственных товаров.

- Новосибирская область всегда активно работала с продовольственными грузами. А сейчас динамика погрузки товаров первой необходимости и вовсе выросла. Так, в марте было погружено на 33% больше продовольствия, чем в феврале, погрузка зерна выросла на 23%, - поясняет Евгений Дербилов. - Сейчас в компании «РЖД» установлен упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с клиентами по ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и исполнением договорных отношений.

Для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса действует порядок автоматической пролонгации на 3 месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Продлено время действия истекающих в ближайший срок документов, необходимых клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.

Сибирское зерно для всей России

О высоком качестве работы железной дороги в новых условиях говорят и партнеры компании, к примеру, Новосибирская продовольственная корпорация - компания, которая занимается не только реализацией зерна, но и поставкой удобрений, семян, зерновых, кукурузы. В холдинге два хозяйства, порядка 20 тысяч посевных гектар. Поставки и грузоперевозки для этой компании жизненно важны. В течение апреля компания отгрузила 40 тысяч тонн в Казахстан, Санкт-Петербург, Китай, Новороссийск и Прибалтику.

Гендиректор корпорации Александр Тепляков рассказал, как сейчас проходят реализация и поставки зерна.

- С железной дорогой работаем давно и плодотворно. К примеру, в прошлом году мы переместили в целом около 350 тысяч тонн, из них 20% - внутренние перевозки в близлежащие области по автомобильным дорогам, а 80% - железнодорожные отгрузки. Сейчас мы также не сомневаемся в надежности нашего партнера, - рассказывает Александр Тепляков.

В нашей стране уже частично закрыли автомобильные дороги, поэтому для многих предприятий железная дорога становится порой единственным путем доставки, по-прежнему надежным, удобным и готовым подстроиться под вызовы нашего времени.