2020-04-28T10:48:55+03:00
Недвижимость

Время лучших: как застройщики работают во время коронавируса

Работа кипит, дома строятся, а квартиры можно купить не выходя из дома - в ГК «Союз» рассказали, как удачно вложить деньги в недвижимость
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Жилой дом Революция. Фото: ГК «Союз».Жилой дом Революция. Фото: ГК «Союз».
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ГК «Союз» - это застройщик со знаком качества, пользующийся доверием покупателей, известный многим новосибирцам. Лозунг компании «За здоровую Сибирь» сейчас, во время пандемии коронавируса, актуален как никогда. Несмотря на режим самоизоляции, строительная сфера не знает выходных - и ГК «Союз» работает, не сбавляя темпов. Кроме того, сейчас покупатели могут воспользоваться ипотекой со сниженной государством ставкой. Ведущие специалисты ГК «Союз» рассказали, как в режиме самоизоляции можно приобрести квартиру и о том, какой сейчас спрос на новостройки.

Экскурсия - не выходя из дома

Режим самоизоляции мог повлиять на планы покупателей - приехать и посмотреть свое будущее жилье теперь не так просто. Однако ГК «Союз» нашла решение вопроса - запустила сервис дистанционной покупки isk-soyuz-nsk.ru/distants.

- В первую очередь каждому человеку очень важно увидеть планировку квартиры. Мы строим дома из сборного монолита, так что потом сломать какую-то стену не удастся. В квартирах делаем свободные зоны. Это важно увидеть и понять. Наш менеджер может записать видео со всеми подробными комментариями и после отправить клиенту. Также можно воспользоваться видеозвонком, и получится некая онлайн-экскурсия, - рассказывает заместитель руководителя отдела продаж Максим Попов.

Покупатель может оформить бронь. Также сервис предлагает дистанционные услуги специалиста, который поможет выбрать параметры сделки и оформить ее в банке.

Новая госпрограмма поможет купить жилье

Сегодня строительной отрасли отчасти поможет такая мера поддержки, как сниженная ипотечная ставка. Процент по ипотеке предоставляется от 6,5%. Новые условия действуют в рамках специальной льготной «Госпрограммы-2020» и распространяются на все жилые комплексы комфорткласса ГК «Союз».

- Эта мера со стороны правительства поможет нашим клиентам, - отмечает руководитель отдела продаж Александр Свежинцев. - Многие уже воспользовались финансовым бонусом - есть одобренные ипотечные решения, и мы начинаем их реализацию.

«Сильные и проверенные останутся лидерами»

Новосибирск да и весь мир сейчас, конечно, переживает не лучшие времена. При этом коронавирус оказался проверкой на прочность. На положение сильных строительных компаний, какой и является «Союз», он не повлиял. Компания заботится не только о клиентах, но и о сотрудниках. Все стройбригады продолжают свою работу и стараются обезопасить сотрудников: средства индивидуальной защиты есть у каждого. По возможности строители также соблюдают рекомендуемую дистанцию 1,5 метра.

- Строительная сфера - важный показатель благополучия. Сильные и проверенные компании всегда будут оставаться лидерами на рынке, - уверены в ГК «Союз».

Какие именно квартиры можно купить уже сейчас

Во втором квартале этого года ГК «Союз» сдает жилой дом Революция по улице Ленинградской в Октябрьском районе. Ведутся фасадные работы, внутренние - подходят к завершению, начинаются работы по благоустройству.

Жилой комплекс Галактика по улице Островского в Дзержинском районе готовят к сдаче годом позже - во втором квартале 2021 года. Активно ведутся строительные работы.

Жилой комплекс Акварельный 3.0 - это четыре дома в Кировском районе по улице Сотникова. Дома являются продолжением уже построенных комплексов Акварельный и Акварельный 2.0. Сдача первого дома ожидается в третьем квартале 2021 года. Все объекты будут сданы в срок.

Офис продаж: ул. Крылова, 36, офис 91

Тел. +7 (383) 383-20-23

Сайт: isk-soyuz-nsk.ru

Застройщик: ООО «СЗ «Союз-Инвест»

Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк»

Проектные декларации на сайте isk-soyuz-nsk.ru

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