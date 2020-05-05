2020-05-05T18:36:51+03:00
Общество

«Кушают, как слоны»: дрессировщица из Новосибирска просит еды для своих медвежат

У косолапых заканчиваются продукты, а скоро они могут потерять и дом: причина тому - вспышка коронавируса и режим самоизоляции
Надежда РЫЖКИНА
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Медведи совсем ручные и ласковые. Фото: Ольга БУРМИСТРОВА.Медведи совсем ручные и ласковые. Фото: Ольга БУРМИСТРОВА.
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Четверо медвежат новосибирской дрессировщицы Майи Кирсановой попали в трудную ситуацию. Зиму они провели в конюшне конного клуба в селе Марусино, а в мае должны были присоединиться к труппе передвижного цирка. Но с введением режима самоизоляции закрылись цирки и зоопарки. Дрессировщики и их питомцы остались без работы.

— На конюшне мы переживали зиму, а потом и карантин. Зимой еще подрабатывали фотосессиями. И с кормежкой все было налажено: нам отдавали отходы школьной кухни, делились продуктами. Пока звери не голодают, но еда лишней никогда не бывает. Ведь четыре медведя кушают как слоны. Но, если честно, больше проблема в том, что мишкам негде жить, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Майя Кирсанова.

Медведи должны были отправиться на гастроли с цирком, но все отменилось. Фото: Ольга БУРМИСТРОВА.

Медведи должны были отправиться на гастроли с цирком, но все отменилось. Фото: Ольга БУРМИСТРОВА.

Конюшню арендовала коллега Майи — артистка цирка и директор конного клуба «Аристократ» Ирина Салмина. Там медвежата содержались вместе с лошадьми, ламами, козами и другими цирковыми животными. Но сейчас арендодатель разорвал договор и гонит четвероногих со двора. А идти пока некуда.

— Медвежата пока что на конюшне, но мы не можем их забрать. Мы попросили помощи у администрации Новосибирского района и губернатора. Администрация прислала ответ, что есть помещение, и мы успели перевезти туда часть вещей и нескольких животных. Но когда пришел черед перевозить медведей, администрация вдруг отказала. И арендодатель в нашем доме отключил воду и электричество — живем на газовых баллончиках. Теперь мы будто подвешены в воздухе. Может, если люди узнают о нашей проблеме, то как-то помогут, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Салмина.

На ферме живут и другие животные. Фото: личный архив.

На ферме живут и другие животные. Фото: личный архив.

Чтобы выбить хоть какое-то помещение для животных, Ирина написала письмо в администрацию президента.

— На рассмотрение письма отведено 30 дней. Но животные за это время с ума сойдут! Раздать мы их никуда не сможем, ведь зверята дрессированные, привыкшие к нам, в чужих руках они не уживутся, — сетует Ирина Салмина. Мишки и правда очень любят людей и мухи не обидят, особенно молодой двугодка Арчи: взгляните на эту милую фотосессию.

Такой вот сосед у медведей. Фото: личный архив.

Такой вот сосед у медведей. Фото: личный архив.

Сейчас косолапые по-прежнему живут в Марусино, и вы можете помочь им продуктами. Нужны овощи (все, кроме картофеля), фрукты, рыба, яйца и молоко. А вот сладостями медведей кормить не стоит. Связаться для этого можно с Майей Кирсановой по телефону 8-917-368-84-83.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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