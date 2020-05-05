2020-05-05T15:27:45+03:00
Общество

В Сибири нашли клещей-гибридов: ученые рассказали, насколько они опасны

Между собой перемешались два вида: клещ Павловсокго и таежный, чем это грозит человеку, в материале «КП»-Новосибирск»
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Сибири смешались два вида клеща. Фото: ТГУ / http://www.tsu.ru/В Сибири смешались два вида клеща. Фото: ТГУ / http://www.tsu.ru/
Изменить размер текста:

Новосибирские и томские ученые сделали открытие: оказалось, в Сибири обитают клещи-гибриды. Поймали их в районе томского села Коларово, а также в самом Томске недалеко от стадиона «Кедр». По мнению биологов, такие гибриды могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций. В то время, как мир борется с коронавиурсом COVID-19, не стоит ли опасаться очередной заразы? И, вообще, откуда взялся этот клещевой «микс»? В этих вопросах мы попытались разобраться вместе с учеными.

Ученые Биологического института ТГУ первых гибридов нашли еще два года назад, отправили их на исследование в новосибирский вирусологический центр «Вектор». И там лабораторно подтвердили: кровососы — нетипичные, а помесь двух видов: клеща таежного и клеща Павловского. Внешне они очень похожи, разница — в местах обитания. Таежный клещ предпочитает хвойные леса, а клещ Павловского — любит листовые деревья. Но оба паразитируют на одних и тех же животных, в одни и те же сроки.

Чтобы не исчезнуть, клещи, которые меньше встречаются в природе, «вступают в браки» с самцами и самками другого, более многочисленного вида. Так и появилось целое поколение «деток» смешанных кровей. Причем от родителей они взяли «лучшее». Теперь могут жить, хоть в траве, хоть на пустыре, хоть в хвойниках, хоть в лиственных лесах, отлично чувствуют себя и в сухой подстилке — на тропинках в парках.

— При этом гибриды переносят все те же самые инфекционные агенты, что и их предки, а это ничего хорошего для человека не несет, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Ткачев, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. – Они переносят, как вирус энцефалита, так и боррелиоза, и прочие патогены. Гибридов в Сибири достаточно много, но цифры назвать сложно, никто их не считал.

Самая главная опасность этой гремучей смеси – в появлении новых штаммов вирусов. Того же клещевого энцефалита. Об этом предупреждает заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина:

— Когда вирусы попадают в новую среду, может произойти интрогрессия — обмен генетическим материалом. В результате возникают новые варианты вирусов, которые утрачивают ряд старых свойств и приобретают новые, например, изменяется их болезнетворность или провоцируемое ими течение заболевания человека. Поэтому, безусловно, клещи-гибриды требуют пристального изучения, — говорит Москвитина.

Томские ученые даже приводят пример: в 2008 году они отправили в «Вектор» клещей, которые переносили новый, тогда еще не известный штамм вируса клещевого энцефалита, он получил название «Коларово-2008».

— Как оказалось позже, штамм оказался рекомбинантным, то есть соединил в себе геномные участки разных типов вируса. Не исключено, что отправной точкой для его появления послужила именно гибридизация клещей, — предполагают в ТГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клещевой энцефалит: Новосибирские ученые обнаружили более древний и редкий вариант вируса

Почему стоит переживать из-за смены климата, и виноваты ли в нашествии на Россию заразных клещей японцы? Ответы на многие вопросы про клещевой энцефалит читайте в материале «Комсомольской правды» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
«Рядом лежали паспорт и веревочка-талисман»: сибиряк, чей сын покончил с собой из-за странного звонка, борется с группами смерти в Сети
Вместе с другими родителями, потерявшими детей, мужчина организовал группу в соцсетях, где дает советы, как не допустить трагедий
Новости 24
В Новосибирске умерли двое больных коронавирусом: рассказываем, кто они
«Захотелось как-то поддержать»: футболист «Динамо» оплатил горячие обеды врачам из Новосибирска
«Он замерзал, сломал лапки»: новосибирские ветеринары спасли бельчонка
В Новосибирске погибшую девушку нашли под окнами многоэтажки
25 сантиметров смущения: новосибирец нашел гриб-гигант
«Я хочу тоже кушать»: родители малышей-дошкольников устроили флешмоб, они просят выдать детям сухпайки
«Людям лишь бы поорать»: блогерша-миллионник рассказала, почему взяла от государства сухпаек для дочки-школьницы
В мэрии прокомментировали, состоятся ли выпускные 2020 в Новосибирске
Рекорд по заболевшим среди детей: в Новосибирске коронавирус выявлен за сутки сразу у семи маленьких пациентов
Все в белом дыму: на улице Сухарной снова загорелся дом
«На ИВЛ 16 человек»: еще 65 человек в Новосибирской области заболели коронавирусом
«Льет как на улице!»: сибиряк пожаловался на протекающую крышу в пятиэтажке
«Помогает бороться со стрессом»: кошка-инопланетянка с огромными глазами умилила соцсети
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая: появился новый район с зараженными
4 жителя и один солярий: кто в Новосибирской области нарушил карантин
Скоро на волю: новосибирские зоозащитники спасли двух бельчат от гибели
Спирт и хлорка: управляющим компаниям выписали рекомендации по уборке в домах
Снег после летней жары: новосибирцы удивились неожиданной перемене погоды
«Готовы с 6 мая ввести»: мэр Новосибирска о возможном запуске системы электронных пропусков
Двое умерли за сутки: рассказываем, кто скончался от коронавируса в Новосибирской области
На ИВЛ 12 человек: в Новосибирской области еще 61 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области еще два ребенка заболели коронавирусом
Новосибирцев попросили не выходить из дома: в регионе объявили штормпрогноз на два дня
«Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске: где получить, в какие дни раздают
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Лежал на тротуаре в шлеме»: в Новосибирске мотоциклист влетел в пассажирский автобус