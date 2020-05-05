В Сибири нашли клещей-гибридов: ученые рассказали, насколько они опасны

Новосибирские и томские ученые сделали открытие: оказалось, в Сибири обитают клещи-гибриды. Поймали их в районе томского села Коларово, а также в самом Томске недалеко от стадиона «Кедр». По мнению биологов, такие гибриды могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций. В то время, как мир борется с коронавиурсом COVID-19, не стоит ли опасаться очередной заразы? И, вообще, откуда взялся этот клещевой «микс»? В этих вопросах мы попытались разобраться вместе с учеными.

Ученые Биологического института ТГУ первых гибридов нашли еще два года назад, отправили их на исследование в новосибирский вирусологический центр «Вектор». И там лабораторно подтвердили: кровососы — нетипичные, а помесь двух видов: клеща таежного и клеща Павловского. Внешне они очень похожи, разница — в местах обитания. Таежный клещ предпочитает хвойные леса, а клещ Павловского — любит листовые деревья. Но оба паразитируют на одних и тех же животных, в одни и те же сроки.

Чтобы не исчезнуть, клещи, которые меньше встречаются в природе, «вступают в браки» с самцами и самками другого, более многочисленного вида. Так и появилось целое поколение «деток» смешанных кровей. Причем от родителей они взяли «лучшее». Теперь могут жить, хоть в траве, хоть на пустыре, хоть в хвойниках, хоть в лиственных лесах, отлично чувствуют себя и в сухой подстилке — на тропинках в парках.

— При этом гибриды переносят все те же самые инфекционные агенты, что и их предки, а это ничего хорошего для человека не несет, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Ткачев, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. – Они переносят, как вирус энцефалита, так и боррелиоза, и прочие патогены. Гибридов в Сибири достаточно много, но цифры назвать сложно, никто их не считал.

Самая главная опасность этой гремучей смеси – в появлении новых штаммов вирусов. Того же клещевого энцефалита. Об этом предупреждает заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина:

— Когда вирусы попадают в новую среду, может произойти интрогрессия — обмен генетическим материалом. В результате возникают новые варианты вирусов, которые утрачивают ряд старых свойств и приобретают новые, например, изменяется их болезнетворность или провоцируемое ими течение заболевания человека. Поэтому, безусловно, клещи-гибриды требуют пристального изучения, — говорит Москвитина.

Томские ученые даже приводят пример: в 2008 году они отправили в «Вектор» клещей, которые переносили новый, тогда еще не известный штамм вируса клещевого энцефалита, он получил название «Коларово-2008».

— Как оказалось позже, штамм оказался рекомбинантным, то есть соединил в себе геномные участки разных типов вируса. Не исключено, что отправной точкой для его появления послужила именно гибридизация клещей, — предполагают в ТГУ.

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